“Terra e libertà” sarà il filo conduttore della sedicesima edizione di Trame, il festival dei libri sulle mafie, in programma a Lamezia Terme dal 16 al 20 giugno 2026. L’annuncio, giunto nel corso della presentazione ufficiale, ha messo in luce l’intenzione della nuova edizione di offrire momenti di riflessione e dibattito su temi cruciali come giustizia, ambiente e legalità. La manifestazione prosegue nella sua missione di promuovere la lettura come strumento fondamentale di conoscenza e consapevolezza nella lotta contro le mafie.

Come evidenziato dagli organizzatori, Trame 2026 si interrogherà sul rapporto tra territorio e libertà, concetti centrali nei processi di emancipazione civile e nelle battaglie contro le organizzazioni criminali.

Maria Teresa Morano, in rappresentanza della Fondazione Trame, ha dichiarato: “Il festival intende rappresentare uno spazio aperto al confronto tra generazioni e linguaggi diversi”. La sedicesima edizione riunirà nuovamente scrittori, giornalisti, rappresentanti istituzionali ed esponenti della società civile, confermando la vocazione nazionale della rassegna e il suo profondo radicamento a livello locale.

La storia del festival e il legame con Lamezia Terme

Il festival Trame è nato nel 2011 su iniziativa della Fondazione Trame e del Comune di Lamezia Terme, con l’obiettivo di creare uno spazio di discussione pubblica sulle mafie e sulla cultura della legalità. Nel corso delle sue quindici edizioni, la rassegna ha ospitato centinaia di autori italiani e internazionali, organizzando presentazioni di libri, dibattiti, proiezioni e attività dedicate anche alle scuole.

Lamezia Terme, fulcro della manifestazione, è stata scelta per la sua posizione strategica nella Calabria centrale e per le sfide che il territorio affronta nella lotta alla criminalità organizzata. Grazie a un coinvolgimento sempre più ampio della cittadinanza, il festival rappresenta oggi un punto di riferimento per chi si occupa di antimafia e cultura.

I temi e i protagonisti di Trame

Nelle ultime edizioni, Trame ha dato ampio spazio a presentazioni di libri inediti, testimonianze di magistrati, procuratori e familiari di vittime di mafia, oltre a favorire l’incontro tra studenti e autori impegnati sui temi della giustizia. Il festival si svolge tradizionalmente in diversi luoghi del centro storico cittadino, coinvolgendo piazze, teatri e spazi pubblici.

Il programma della sedicesima edizione, attualmente in fase di definizione, proporrà anche mostre, proiezioni e laboratori per bambini e ragazzi, mantenendo l’apertura a un pubblico intergenerazionale. La Fondazione Trame rinnova annualmente la collaborazione con associazioni nazionali, editori e istituzioni, contribuendo così alla crescita del festival e al suo riconoscimento a livello nazionale.