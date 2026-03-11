Martedì 17 marzo 2026 alle 19.30 debutta in prima nazionale “Tre sorelle”, la nuova riscrittura e regia di Liv Ferracchiati ispirata all’omonima pièce di Anton Čechov. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Carignano di Torino fino al 29 marzo, prima di intraprendere un tour.

La messa in scena, prodotta dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, propone “una riscrittura che dialoga con la tradizione senza rinunciare a uno sguardo profondamente contemporaneo”. Il mondo di Olga, Maša e Irina diventa così “lo specchio di una sensibilità odierna segnata da precarietà, attese e disorientamento”.

Ambientato originariamente nella Russia del 1900, tra tensioni sociali e un senso di immobilità, il dramma assume in questa versione una forte risonanza attuale. Il sentimento di stagnazione della provincia russa diventa metafora del presente: un’epoca in cui le promesse si incrinano e il futuro appare sempre più incerto.

La regia di Ferracchiati, artista associato del Teatro Stabile Torino, indaga “il momento in cui il tempo smette di garantire una direzione”. I personaggi si muovono in un paesaggio emotivo fatto di attese, silenzi e piccole incrinature, mentre persino la memoria sembra sbiadire.

Tra le immagini più evocative dello spettacolo figura l’orologio di porcellana che, nel terzo atto, il dottor Čebutykin distrugge con un gesto improvviso e quasi inspiegabile.

Diventa simbolo di un tempo ormai privo di promessa, dove il tempo scorre, ma non guida più il destino.

La produzione schiera un cast numeroso e articolato: Francesco Aricò, Valentina Bartolo, Giovanni Battaglia, Giordana Faggiano, Rosario Lisma, Riccardo Martone, Antonio Mingarelli, Marco Quaglia, Livia Rossi e Irene Villa. Le scene sono curate da Giuseppe Stellato, i costumi da Gianluca Sbicca, le luci da Pasquale Mari e il suono da Giacomo Agnifili.

Il contesto produttivo e teatrale

“Tre sorelle” si inserisce nella programmazione del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale come prima nazionale tra il 17 e il 29 marzo 2026. Liv Ferracchiati, già artista associato della compagine torinese, promuove una visione che parla al presente, reinterpretando Čechov senza tradirne la sostanza.

La tournée prevista proseguirà dopo la tappa torinese.

Il capolavoro di Čechov e il presente

Anton Čechov scrisse “Tre sorelle” nel 1900, ambientato in una provincia russa che diventa luogo di immobilità e desiderio non realizzato di tornare a Mosca. Il testo, oggi, risuona con le tensioni dell’oggi, attraversato da precarietà, illusioni infrante e difficoltà a guardare al futuro. Ferracchiati in questo allestimento evidenzia il contrasto tra aspettative e realtà, ribaltando il senso di stagnazione novecentesca per mettere in scena un tempo che scorre ma non conduce più.

In scena, il cast e le componenti tecniche collaborano alla creazione di un immaginario scenico contemporaneo, dove l’elaborazione del silenzio e il simbolismo dell’orologio distrutto convergono in una forte esperienza emotiva, ancorata al testo originale eppure radicalmente nuova.