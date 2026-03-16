L'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino ospiterà un concerto di grande musica americana. Giovedì 19 marzo 2026, alle ore 20.30, la rassegna Rai NuovaMusica presenterà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in un omaggio a John Adams e Aaron Copland. Trasmissione in diretta su Radio3 e streaming su Rai Cultura.

Sul podio, Robert Treviño. Già ospite principale dell’Orchestra torinese, Treviño è direttore musicale dell’Orchestra nazionale Basca e consulente artistico dell’Orchestra sinfonica di Malmö. Formatosi con Michael Tilson Thomas e Seiji Ozawa, è sensibile al repertorio mitteleuropeo.

Nel 2021, ha diretto l'Orchestra Rai in una tournée in Germania (Francoforte, Colonia, Amburgo).

Il Programma: Adams e Copland

La serata si aprirà con "Frenzy: a short symphony" di John Adams, in prima esecuzione italiana. Il brano, dedicato a Simon Rattle, debuttò nel marzo 2024 con la London Symphony Orchestra. Seguirà la Sinfonia n. 3 di Aaron Copland, che torna nei programmi Rai di Torino dopo un'assenza dal 1992. Composta post-Seconda Guerra Mondiale, la sinfonia unisce maestria tecnica europea e spirito epico-popolare statunitense.

Rai NuovaMusica: Contenuti e Missione

Rai NuovaMusica è un appuntamento fondamentale per la musica contemporanea in Italia. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai coniuga tradizione e innovazione, promuovendo nuove produzioni.

L'Auditorium Rai Arturo Toscanini, sede dell’Orchestra e centro nazionale per il contemporaneo. La linea editoriale abbina capolavori contemporanei a pagine cruciali del repertorio moderno, con interpreti internazionali e nuove generazioni di direttori e solisti.

Biglietti e Informazioni

Il concerto offre un incontro con la cultura musicale statunitense. I prezzi accessibili valorizzano i giovani ascoltatori: 5 euro (intero) e 3 euro (under 35). I biglietti sono in vendita online sul sito dell’OSN Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino. Per informazioni: 011.8104653, biglietteria.osn@rai.it, www.osn.rai.it.