Si è concluso alla mezzanotte del 16 marzo 2026 il termine per la presentazione delle candidature all’avviso pubblico della Fondazione Teatro Trianon Viviani di Napoli, finalizzato alla selezione del nuovo direttore artistico. Sono state registrate ben ottantanove candidature, un dato che evidenzia il notevole interesse del mondo culturale e dello spettacolo per la guida di una delle istituzioni più significative dedicate alla canzone napoletana classica e alla tradizione teatrale partenopea.

L’avviso, presentato il 27 gennaio 2026 a Palazzo Santa Lucia dal presidente della Regione Campania Roberto Fico e dall’assessore alla Cultura Ninni Cutaia, mira a individuare una figura professionale di alto profilo che guiderà il Trianon Viviani per il prossimo triennio.

La selezione si baserà anche sull’analisi dei progetti artistici presentati dai candidati, che delineano l’indirizzo, le linee di programmazione e la pianificazione degli eventi.

Trasparenza e merito per la guida del simbolo culturale

La vasta partecipazione è stata accolta con favore dalle istituzioni. L’assessore alla Cultura Ninni Cutaia ha affermato che le quasi novanta candidature dimostrano l’apprezzamento per la scelta della Regione Campania di promuovere una procedura aperta, trasparente e meritocratica. Cutaia ha aggiunto: “Il Teatro Trianon Viviani è un luogo simbolico per la valorizzazione della canzone napoletana e della scena teatrale; è cresciuto moltissimo in prestigio grazie alla conduzione artistica di Marisa Laurito, che ringrazio per aver lasciato un teatro quanto mai vivo”.

L’iter di valutazione dei progetti prenderà il via nei prossimi giorni, con l’obiettivo di individuare rapidamente la nuova guida artistica per il prossimo triennio.

Il presidente Roberto Fico ha evidenziato che l’elevato numero di proposte progettuali permetterà di “individuare la soluzione migliore per rafforzare il ruolo culturale del Trianon e il dialogo con la città, le comunità e il sistema della produzione artistica”. Fico ha inoltre ribadito l’importanza della massima partecipazione, sottolineando che “non esistono partecipanti che sono già vincitori, ma candidati che, con merito, idee e coraggio, hanno la possibilità di diventare il prossimo direttore o direttrice artistica del Trianon”.

Il Trianon Viviani: tra tradizione, rilancio e futuro

Intitolato a Raffaele Viviani, il Teatro Trianon Viviani ha visto negli ultimi anni la direzione artistica di Marisa Laurito, il cui operato è stato fondamentale per la crescita di prestigio riconosciuta dalle istituzioni. Situato nel cuore del quartiere Forcella a Napoli, il teatro è un presidio di memoria e vitalità per la scena musicale e teatrale partenopea. L’istituzione ha costantemente offerto spazi a spettacoli e iniziative legate sia alla tradizione che al contemporaneo, consolidando il proprio ruolo nella diffusione della cultura napoletana.

La proroga del bando a inizio anno, volta a favorire la massima diffusione e partecipazione anche al di fuori della regione, evidenzia la volontà della Regione Campania di integrare il Trianon in una strategia più ampia di valorizzazione del patrimonio culturale locale.

L’assessore Cutaia ha ribadito che “il Trianon verrà inserito in un progetto ben più ampio nel suo complesso nel campo della cultura”, a conferma della centralità di questa istituzione nella politica culturale regionale.

Il processo di selezione del nuovo direttore artistico, che succederà a Marisa Laurito, mira a individuare una figura capace di proseguire e innovare il percorso di valorizzazione e apertura del teatro. L’obiettivo è rafforzare il legame con le comunità cittadine e il circuito nazionale degli operatori culturali, preservando l’identità peculiare del Teatro Trianon Viviani nel solco della tradizione ma con un costante sguardo all’innovazione.