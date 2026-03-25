La dodicesima edizione del Link Media Festival, l’agorà del giornalismo di qualità, si terrà a Trieste dal 10 al 12 aprile 2026 nella Link Arena di piazza Unità d’Italia. Promosso da Nem Nord-Est Multimedia con l’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e curato da Francesca Fresa, l'evento ospiterà oltre settanta voci italiane e internazionali di giornalismo, inchiesta, scienza, economia, televisione e geopolitica.

Protagonista di questa edizione sarà la giornalista Marianna Aprile, insignita della quindicesima edizione del Premio Crédit Agricole Testimoni della Storia.

Il riconoscimento, promosso da Crédit Agricole Italia con pordenonelegge, le viene attribuito per la sua "capacità di coniugare rigore analitico e una cifra stilistica distintiva". Le motivazioni evidenziano come Aprile si distingua nel panorama informativo contemporaneo quale "voce autorevole e necessaria", caratterizzata da un linguaggio incisivo e una lettura mai banale dei fatti, esempio di eccellenza professionale capace di dialogare con critica e società civile.

La cerimonia di consegna del premio si svolgerà il 10 aprile. Il giorno seguente, Marianna Aprile presenterà il suo nuovo saggio, "La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta", in uscita il 7 aprile per Rizzoli.

Alla "Testimone della Storia" sarà inoltre consegnato un Tallero dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, simbolo di unione fra genti europee e rappresentazione del premio.

La carriera di Marianna Aprile include la conduzione e autorialità del talk politico Millennium su Rai 3 nel 2014, il programma Forrest su Rai Radio1 con Luca Bottura e, dal 2022, In Onda su La7 insieme a Luca Telese.

Il Link Media Festival: un appuntamento consolidato a Trieste

Nato undici anni fa, il Link Media Festival si è affermato come un appuntamento cruciale per il giornalismo di qualità e l’analisi degli accadimenti globali. L'evento è ormai un punto di riferimento culturale per Trieste, ospitando ogni anno numerosi eventi, dibattiti e riflessioni con prestigiose firme nazionali e internazionali in spazi come la Link Arena e il Salone di Rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il festival ha sviluppato un format riconoscibile: una grande tensostruttura multimediale nel cuore della città, che favorisce il confronto diretto e partecipativo tra pubblico e protagonisti. L'accento è posto su temi di attualità, geopolitica, economia e comunicazione, mantenendo un taglio immediato e cruciale grazie alla direzione artistica di Francesca Fresa.

Trieste: crocevia culturale e significato simbolico

La scelta di piazza Unità d’Italia, la quinta piazza d’Europa per ampiezza e affaccio sul mare, conferisce all'evento una forte identità simbolica. Questo luogo incarna la vocazione di Trieste come crocevia culturale, porto e finestra sul mondo, rendendola la sede ideale per un festival che unisce informazione, riflessione e comunità.

Il Tallero dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, moneta storica dell’Impero asburgico e parte del Premio Crédit Agricole Testimoni della Storia, assume un profondo valore simbolico. Diventa emblema di unità europea e continuità storica, richiamando la rilevanza dialogica e identitaria della regione Friuli Venezia Giulia nel contesto europeo.

Trieste conferma così il suo ruolo di sede privilegiata per un festival che armonizza informazione e spazio pubblico, posizione geografica e vocazione culturale, dimostrando la sua costante apertura al confronto con il mondo.