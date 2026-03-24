Le due serate sold out di Giorgia al Forum di Assago hanno celebrato il trionfo di uno spirito libero. L'artista romana, una vera forza della natura sul palco, ha offerto uno spettacolo intenso e vibrante, dove l'emozione è corsa libera. Il suo atteso ritorno live nei principali palazzetti italiani l'ha vista protagonista indiscussa, riconquistando la scena milanese in un bagno di folla entusiasta.

Un viaggio musicale tra passato e presente

Elegantissima, ironica e luminosa, Giorgia ha incantato il pubblico con il suo sorriso contagioso, spaziando con disinvoltura dai brani del suo ultimo album ‘G’ ai grandi classici della musica italiana.

La scaletta ha incluso gemme senza tempo come ‘Girasole’, ‘Come saprei’ e ‘Di sole e d’azzurro’, insieme a ‘E poi’, brano di cui l'artista ha celebrato i trent’anni, riproposto con forza interpretativa. Lo show, di oltre due ore, si è aperto con due medley che hanno mescolato ‘L’unica’, ‘E c’è ancora mare’ e una vibrante ‘I feel love’ di Donna Summer, a riprova della sua versatilità. Un’esibizione serrata che ha riconfermato Giorgia tra le voci più potenti e raffinate del panorama italiano.

Carisma e sorprese sul palco

Con un outfit total red, giacca e minigonna scintillanti e stivali neri, Giorgia ha avviato lo spettacolo, interagendo con i fan con la sua nota simpatia. Il pubblico ha ricambiato con standing ovation, applausi e affetto, con alcuni che le hanno persino portato dei girasoli, omaggio a un suo brano celebre.

Il live ha rappresentato un viaggio attraverso le mille sfaccettature della sua carriera, con pezzi come ‘Vivi davvero’ e ‘Spirito libero’ che hanno espresso il suo animo più eclettico. Tra le sorprese, una delicata cover di ‘PurpleRain’ di Prince. Un momento clou è stato ‘La cura per me’, brano presentato al Festival di Sanremo 2025 e scritto per lei da Blanco e Michelangelo.

Un nuovo momento d'oro per l'artista

Lo show milanese ha confermato un’artista nel pieno di un nuovo momento d’oro. Dopo l'acclamato ritorno a X Factor come conduttrice, accolto con entusiasmo, Giorgia domina le classifiche con l’album ‘G’, e ‘La cura per me’ e ‘Golpe’ sono tra i brani più amati dell’ultimo anno. La sua rinascita non si limita alla musica: Giorgia ha conquistato anche il mondo della moda, presenziando al front row delle sfilate milanesi, ospite di Ermanno Scervino lo scorso febbraio.

Ciò dimostra la sua versatilità e il suo carisma trasversale. È quasi paradossale parlare di un suo ‘ritorno’ sul palco, poiché Giorgia non è mai davvero andata via, ma si è costantemente evoluta, crescendo e sorprendendo i suoi fan. Oggi, più che mai, è un’artista amatissima, fedele alla libertà di essere sé stessa, sul palco come nella vita.