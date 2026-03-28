Con un trionfale debutto sold out al Navarra Arena di Pamplona il 27 marzo, Laura Pausini ha inaugurato il suo attesissimo Io canto/Yo canto World Tour 2026/2027. L'evento segna l'inizio dell'undicesima tournée mondiale per l'artista romagnola, a soli due anni di distanza dal precedente tour, riaffermando il suo status di artista italiana più ascoltata all'estero.

Il concerto di Pamplona è la prima tappa di un lungo percorso che porterà Pausini a esibirsi nei più prestigiosi palazzetti del mondo. Già numerose date sono state annunciate come sold out nella prima leg latinoamericana, tra cui Valencia, Madrid, Montevideo, Buenos Aires, la doppia tappa di Santiago, Lima e Santo Domingo.

La fase europea del tour prenderà il via in autunno, partendo dall'Italia per poi toccare le maggiori metropoli del continente, e proseguirà fino alla fine del 2027.

“Alla fine dello scorso tour, dopo due anni in giro per il mondo volevo fermarmi, ma dopo poche settimane ho sentito la voglia irrefrenabile di ricominciare. Ho spinto tanto per debuttare già quest’anno e non il prossimo perché è nel mio Dna – faccio la cantante e ne sono orgogliosa”, ha dichiarato l'artista. Pausini è reduce anche da importanti impegni pubblici, come la co-conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti e la sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, lo scorso 6 febbraio allo stadio San Siro.

Il nuovo tour celebra sia le hit storiche della cantante sia il suo più recente progetto discografico, che comprende due album di cover: "Io canto 2" (febbraio) e "Yo canto 2" (recentemente). Entrambi i dischi reinterpretano grandi successi della musica italiana e latina, brani che, insieme alle evergreen di repertorio di Pausini, trovano nuova vita nella scaletta internazionale. L'allestimento ha richiesto oltre 500 ore di prove. Prosegue la collaborazione artistica con Luca Tommassini, che dal 2019 affianca Pausini nella direzione artistica. Sul palco, la cantante è accompagnata da una band di sette musicisti e quattro coristi, con la direzione musicale affidata a Paolo Carta, che ricopre questo ruolo per l'ottava volta in un tour mondiale.

Ospiti e omaggio ai grandi cantautori

Il concerto inaugurale di Pamplona ha visto la partecipazione di Rosana ("El Talismán") e della band Izal ("Pausa"). Nelle prossime tappe, Pausini sarà affiancata da altri celebri interpreti: il 2 aprile a Barcellona saliranno sul palco Antonio Orozco ("Entre sobras y sobras me faltas") e Monica Naranjo. Sono attesi ulteriori ospiti a sorpresa. Questa scelta artistica sottolinea la volontà di valorizzare il dialogo tra la tradizione cantautorale italiana e spagnola, presentando al pubblico anche gli autori e gli interpreti originali dei brani reinterpretati nei suoi nuovi album.

Il tour si distingue per l'alta qualità delle sue produzioni e per i numerosi momenti dedicati ai grandi autori italiani e latini, offrendo ai fan l'opportunità di ascoltare dal vivo anche alcune tra le canzoni più celebri della discografia internazionale di Pausini.

Le collaborazioni con musicisti e ospiti locali in ogni paese contribuiscono a rendere ogni tappa un evento unico, riflettendo il desiderio di creare legami artistici e culturali oltre i confini nazionali.

Una carriera globale lunga oltre trent'anni

Con oltre trent'anni di carriera, Laura Pausini si conferma una delle artiste italiane di maggior successo a livello globale. I suoi tour mondiali, sin dagli anni Novanta, hanno portato la sua musica in America Latina, Stati Uniti, Europa e Asia, costruendo un pubblico internazionale e fedele. Dal 1993, anno della vittoria al Festival di Sanremo con "La solitudine", Pausini ha pubblicato quattordici album in studio, spesso con versioni multilingue, caratteristica determinante per la sua fama all'estero.

Nel corso della sua carriera, Pausini ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Grammy Award e diversi Latin Grammy. La scelta di proporre in questo tour nuovi arrangiamenti di celebri brani italiani e latini, insieme alle sue hit più note, riafferma la centralità della ricerca musicale nell'attività dell'artista e la sua apertura all'incontro tra culture.

Il Navarra Arena, struttura polisportiva e per grandi eventi di Pamplona, inaugurata nel 2018, ha ospitato il debutto del tour. Con una capienza di oltre 10.000 posti, la sala si conferma un punto di riferimento per gli eventi musicali internazionali in Spagna. Le tappe di questa tournée toccheranno successivamente i principali palazzetti europei e latinoamericani, consolidando la presenza di Pausini sulle grandi scene mondiali.