Il mondo di Trono di Spade si espande sul grande schermo con un nuovo film targato Warner. La versione cinematografica, ispirata all'acclamata serie HBO, è concepita come un kolossal di proporzioni monumentali, sulla scia di Dune. La sceneggiatura è affidata a Beau Willimon, già noto per Andor e House of Cards, che esplorerà l'universo fantasy creato da George R. R. Martin.

La notizia, diffusa da The Hollywood Reporter, rivela che HBO e la divisione cinematografica di Warner Bros. stanno lavorando a versioni rivali della storia incentrata sulla conquista di Westeros da parte di Aegon I Targaryen.

Questo progetto si inserisce in un contesto di incertezza per Warner, legata alla prevista vendita dello studio a Paramount Skydance. È significativo che David Ellison, capo di Paramount, sia un noto fan della saga, un dettaglio che potrebbe favorire lo sviluppo del film e dei numerosi progetti paralleli, tra cui potenziali spin-off dedicati ad Arya Stark o Jon Snow.

L'idea di un film su Trono di Spade non è nuova: risale al 2013, quando gli showrunner David Benioff e D. B. Weiss proposero a HBO di concludere la serie con tre lungometraggi, sul modello de Il Signore degli Anelli. All'epoca, HBO declinò l'offerta, preferendo concentrarsi sul proprio modello di business basato sugli abbonamenti.

Il progetto cinematografico su Aegon I Targaryen

Il progetto cinematografico su Aegon I Targaryen è ufficialmente in sviluppo presso Warner Bros., con Beau Willimon incaricato di scrivere la sceneggiatura. Il film si concentrerà sulla conquista di Westeros, avvenuta circa trecento anni prima degli eventi della serie originale. La descrizione del film come un "Dune‑sized feature film" sottolinea le ambizioni del franchise, che mira a espandersi ulteriormente dopo il successo di serie come House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms.

L'annuncio arriva in un momento di complessità industriale per Warner Bros., con la potenziale acquisizione da parte di Paramount‑Skydance e tensioni con Netflix.

Tuttavia, il coinvolgimento di David Ellison, presidente di Paramount e appassionato della saga, suggerisce un atteggiamento favorevole alla prosecuzione del progetto.

Espansione dell'universo di Westeros

L'universo di Trono di Spade continua a espandersi anche sul fronte televisivo. House of the Dragon è giunto alla terza stagione, mentre A Knight of the Seven Kingdoms ha registrato un grande successo al debutto su HBO, con 6,7 milioni di spettatori nei primi tre giorni, posizionandosi tra i lanci più seguiti nella storia di HBO Max.

Il film su Aegon I Targaryen si allinea perfettamente con la strategia di espansione del franchise, che include serie, spin-off e potenziali narrazioni incentrate su personaggi iconici come Jon Snow e Arya Stark.

Lo sviluppo contemporaneo di progetti televisivi e cinematografici riflette la diversificazione delle strategie narrative e distributive di Warner Bros. e HBO. Il franchise si conferma così un asset strategico, capace di attrarre costantemente l'attenzione del pubblico grazie a un universo narrativo ricco e a progetti in diversi formati e linee temporali.