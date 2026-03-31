Il celebre percussionista e batterista Tullio De Piscopo si prepara a festeggiare un traguardo significativo: i suoi ottant’anni. L'occasione è segnata dal lancio del tour "80 Tullio – The Last Tour… Nun 'O Saccio!", un emozionante viaggio attraverso i teatri italiani che ripercorre oltre sei decenni di una carriera straordinaria. Il momento clou di queste celebrazioni sarà il concerto evento fissato per giovedì 2 aprile al Teatro Augusteo di Napoli, città simbolo della sua arte e della sua storia musicale.

Durante questa serata speciale, De Piscopo riceverà un prestigioso riconoscimento: il Premio al "Miglior Live assoluto" tra le esibizioni della serata delle cover al Festival di Sanremo.

Questo premio, conferito dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti in collaborazione con il Coordinamento Stage & Indies, celebra la straordinaria energia che il Maestro ha saputo portare sul palco dell’Ariston. La performance premiata è stata la reinterpretazione della storica "Andamento Lento", condivisa con i giovani artisti LDA e Aka7even, un momento che ha saputo "bucare lo schermo" per la sua vitalità e freschezza, distinguendosi in un panorama musicale spesso influenzato da algoritmi e intelligenza artificiale.

Il legame profondo con Pino Daniele emerge come un filo conduttore nella narrazione della sua vita artistica. De Piscopo ha infatti ricordato la loro collaborazione nella "superband" del cantautore partenopeo, definendo quel periodo come "sangue mio".

Ha sottolineato come la loro musica non fosse solo esecuzione, ma un vero e proprio racconto di Napoli al mondo, un'espressione di anima e verità. Questa connessione, che fonde jazz, funk e la ricca tradizione partenopea, continua a ispirare le sue esibizioni e a mantenere vivo quel "suono" che, come afferma De Piscopo, "finché vive, quello vivo pure io".

Il tour "80 Tullio" e il cofanetto celebrativo

Il tour "80 Tullio – The Last Tour… Nun 'O Saccio!" non è solo un'occasione per rivivere i successi, ma anche per celebrare la costante fame di musica dell'artista. De Piscopo stesso ha dichiarato: "A ottant’anni ho ancora la stessa fame di quando suonavo nei locali di Napoli… Finché avrò le mani per suonare, io sto sul palco.

Sempre". Questo spirito indomito anima ogni tappa del suo viaggio musicale.

Accompagna il tour l'uscita del cofanetto celebrativo "80 Tullio", pubblicato da Cimbarecord. Previsto per il 18 aprile, in concomitanza con il Record Store Day, questo prezioso box set si articola in quattro vinili, ognuno rappresentante un movimento distinto della sua carriera: "Golden Age", "Rhythm Section", "Drums & Percussion Power" e "Jazz Friends". La raccolta offre una narrazione musicale che attraversa oltre sessant’anni di attività, trasformando la storia individuale di De Piscopo in una memoria collettiva del panorama musicale italiano.

L'eredità musicale e il ruolo di Napoli

La cerimonia di consegna del Premio MEI all'Augusteo, che vedrà la partecipazione dei giovani LDA e Aka7even, simboleggia un ponte tra generazioni e conferma il ruolo di Tullio De Piscopo come figura cardine nell'evoluzione del sound napoletano.

Il MEI, sotto la direzione di Giordano Sangiorgi, valorizza con questo riconoscimento la creatività indipendente e la capacità di artisti come De Piscopo di dialogare con le nuove leve della musica.

La sua carriera, profondamente intrecciata con la cultura di Napoli, ha contribuito in modo significativo a rinnovare il linguaggio musicale partenopeo, unendo tradizione e innovazione. Il tour e il cofanetto celebrativi, in occasione dei suoi ottant’anni, testimoniano la vitalità e la trasversalità del patrimonio artistico costruito da De Piscopo. La città di Napoli, con luoghi iconici come il Teatro Augusteo, si conferma così un cuore pulsante e in continua trasformazione della scena musicale italiana, dove la musica dal vivo e l'autenticità continuano a essere celebrate.