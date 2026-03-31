"L'improvvisazione è un modo di abitare il tempo: con presenza, ascolto, fiducia. In 'Tutta Vita', abbiamo vissuto la creazione come spazio condiviso, dove l'incontro diventa musica e l'istante rivela, con dolcezza, il senso del cammino".

Con queste parole la regista Valentina Cenni descrive l’esperienza vissuta sul set del film, che sarà presentato giovedì 2 aprile alle ore 21 al cinema Metropolitan di Napoli. All’incontro con il pubblico parteciperanno la stessa film maker insieme a Stefano Bollani.

Nel film, il pianista e compositore guida un ensemble formato da alcuni dei più importanti musicisti jazz italiani, tra cui Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto, affiancati da tre giovani talenti emergenti: Matteo Mancuso, Christian Mascetta e Frida Bollani Magoni.

Il concerto al Rossetti di Trieste del 2025

Il gruppo trascorre una settimana in una casa-studio per preparare un concerto unico, in programma al Teatro Rossetti di Trieste il 17 febbraio 2025. Ne nasce un percorso condiviso in cui il jazz si trasforma in linguaggio comune, relazione e libertà espressiva.

"La musica improvvisata è il genere per eccellenza che fa da ponte fra generazioni diverse, cosa che nel jazz succede spessissimo", osserva Bollani, sottolineando il divario generazionale tra gli 86 anni di Enrico Rava e i 21 della figlia Frida Bollani Magoni, tra i più giovani del gruppo, "con cui suono fin da quando era piccola, anche se sul palco ci incontriamo di rado".

Mancuso e Mascetta rappresentano invece le scoperte più recenti, "con i quali ho avuto qualche occasione di suonare negli ultimi anni".

"Gli altri grandi musicisti - continua Bollani - su una precisa proposta di Valentina, sono stati coinvolti come migliori rappresentanti delle diverse anime della musica di improvvisazione e sono alcuni fra i musicisti con cui ho suonato di più nel corso della mia carriera. Ma, prima di tutto, sono gli amici di una vita. Questo progetto per me è stata un'occasione meravigliosa: stare un'intera settimana insieme ai musicisti che amo di più ma che purtroppo vedo raramente perché ognuno è preso da mille impegni"