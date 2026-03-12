Umbria Jazz 2026 pone il pianoforte e i suoi interpreti al centro della sua prossima edizione, in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio. L’Arena Santa Giuliana ospiterà Jon Batiste, figura di spicco internazionale e unica data italiana, Stefano Bollani con una “band di all stars” e Gerald Clayton all’interno del gruppo di Charles Lloyd. Parallelamente, il Teatro Morlacchi dedicherà il suo palco a quattro maestri del pianoforte jazz: Fred Hersch, Jason Moran, Kenny Barron e Gonzalo Rubalcaba.

Jon Batiste, già ospite di Umbria Jazz Winter sedici anni fa, si distingue come pianista, cantante, compositore e band leader.

Il suo palmarès include sette Grammy Award su venticinque nomination, oltre a un Oscar e un Golden Globe per le sue composizioni soul. Stefano Bollani presenterà un ensemble inedito, affiancando a musicisti affermati come Enrico Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto, Daniele Sepe e Ares Tavolazzi, giovani talenti emergenti quali Christian Mascetta e Frida Bollani Magoni. Gerald Clayton, membro dal 2013 del quartetto di Charles Lloyd, si esibirà con il gruppo che lo ha visto collaborare con artisti del calibro di Dianne Reeves, Roy Hargrove e John Scofield.

Il Teatro Morlacchi sarà teatro di una proposta pianistico-jazzistica di elevata caratura. Fred Hersch, con venti nomination ai Grammy, è stato eletto Pianista Jazz dell’Anno nel 2016 e 2018 dalla Jazz Journalists Association, riconoscendo la sua inventiva e profondità interpretativa, specialmente nelle performance in piano solo.

Jason Moran proporrà un percorso musicale eclettico, capace di fondere tradizione, classica, blues, funk, hip-hop, rock e influenze artistiche. Kenny Barron incanterà con la sua eleganza melodica e un fraseggio raffinato, mentre Gonzalo Rubalcaba porterà la sua visione musicale, che da oltre quarant’anni unisce rigore classico, ritmi afrocubani e improvvisazione jazzistica in un linguaggio personale e profondo. Il programma completo sarà svelato il 4 maggio.

Il pianoforte protagonista di Umbria Jazz 2026

La decisione di Umbria Jazz di focalizzarsi sul pianoforte sottolinea l'importanza di questo strumento e dei suoi interpreti nell'evoluzione del jazz moderno. Jon Batiste incarna la figura dell'artista contemporaneo poliedrico, capace di spaziare tra generi diversi.

Bollani e Clayton rappresentano un ponte tra la tradizione italiana e la scena jazzistica internazionale. Hersch, Moran, Barron e Rubalcaba, invece, sono espressione dell'eccellenza del pianismo jazz mondiale, ciascuno con un linguaggio distintivo ma uniti da una profonda sensibilità artistica.

Umbria Jazz: storia e formula del festival

Fondato nel 1973 da Carlo Pagnotta, Umbria Jazz si è affermato come uno dei festival jazz più prestigiosi a livello globale. La sua formula consolidata prevede concerti nell'Arena Santa Giuliana, performance nei teatri storici come il Morlacchi e appuntamenti diffusi nelle vie del centro storico di Perugia. Questo approccio multiforme garantisce un'esperienza ricca e diversificata, mantenendo un elevato standard qualitativo.

L’Arena Santa Giuliana è riservata alle grandi star internazionali, mentre il Morlacchi offre un contesto ideale per un ascolto più intimo e raffinato.

La direzione artistica conferma così la sua vocazione all'innovazione e alla qualità, promuovendo il dialogo tra generazioni e linguaggi musicali. Dalla versatilità di Batiste e Bollani alla maestria pianistica di Hersch, Moran, Barron e Rubalcaba, la scena del pianoforte jazz si presenta nella sua vibrante varietà espressiva e capacità evocativa.