Orson Welles torna al centro dell’attenzione culturale con la pubblicazione italiana di “Un pezzo grosso”, edito da La nave di Teseo. Il romanzo breve, scritto nel 1952 e rimasto quasi inedito per decenni, è stato riscoperto grazie al Fondo Welles, acquisito dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. Questa nuova edizione, tradotta dal dattiloscritto inglese originale, offre al pubblico italiano l’opera. "Un pezzo grosso" è una farsa satirica che anticipa le tensioni della Guerra Fredda e le dinamiche dell’imperialismo americano, intrecciate alla paura del comunismo.

La trama segue Joe, erede dell'impero delle bibite Cool-o, inviato sull'isola remota di Maliñha, dove un embargo del dittatore Ammiraglio Cuccibamba impedisce le bevande straniere. Tra equivoci e doppi giochi, Joe è scambiato per spia o comunista, in una commedia dove la democrazia diventa merce di scambio per interessi economici.

La riscoperta e i temi

L’importanza della pubblicazione risiede nel valore letterario e nel suo percorso. Il romanzo proviene dal Fondo Welles del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Grazie alla traduzione di Alberto Pezzotta, "Un pezzo grosso" sarà in libreria dal 31 marzo 2026, arricchendo il catalogo di La nave di Teseo. La mostra "My name is Orson Welles" alla Mole Antonelliana celebra la sua uscita.

Il romanzo si affianca ai progetti incompiuti di Welles, esplorando con ironia i rapporti tra potere politico, capitalismo globale e narrazione democratica. L’isola di Maliñha diventa il palcoscenico di una satira feroce e attuale, dove la "democrazia" è ridotta a merce di scambio. La narrazione è brillante, ispirata alla commedia classica. Welles stesso estese la sua satira alle nuove forme di dominio globalizzato, suggerendo che simboli attuali come Facebook o YouTube potrebbero oggi sostituire Coca-Cola e Pepsi.

L'eredità di Welles e il Museo di Torino

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino è fondamentale nella valorizzazione del Fondo Welles e nella promozione dell’opera del maestro. Grazie a pubblicazione e iniziative connesse, il pubblico può riscoprire la straordinaria modernità del pensiero di Welles, il cui sense of humour e la capacità di anticipare i meccanismi del potere globale rimangono più che mai attuali.