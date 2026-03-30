Orson Welles continua a sorprendere con la pubblicazione italiana di "Un Pezzo grosso", edito da La nave di Teseo. Questo romanzo breve, una satira profetica sull'imperialismo americano e la paura del comunismo, è stato tradotto per la prima volta dall'inglese dal dattiloscritto conservato nel Fondo Welles del Museo Nazionale del Cinema di Torino. L'opera, pubblicata solo una volta in francese nel 1953, rivela la visione ironica e amara del genio di "Citizen Kane" già nel 1952. Presentato il 31 marzo 2026, il romanzo narra di Joe, erede Cool-o, spedito nell’isola di Maliñha, sotto la dittatura dell’Ammiraglio Cucibamba.

L'incontro con Susie innesca equivoci che lo fanno scambiare per spia o comunista, generando una commedia rocambolesca di doppi e falsità dove consumismo e propaganda si intrecciano.

Recupero e attualità

La pubblicazione di "Un Pezzo grosso" è un recupero letterario significativo dal Fondo Welles di Torino. Tradotto da Alberto Pezzotta, è testimonianza della vena satirica e visionaria di Welles. Temi come l'ambiguità tra democrazia e farsa, e il peso del debito internazionale, sono centrali. L’attualità sorprendente delle intuizioni di Welles è evidente: il libro "parla dell’impero della Coca-Cola e la Pepsi-Cola", prefigurando le sfide delle grandi multinazionali tecnologiche. Welles, con figure grottesche, riesce a mesmerizzare il pubblico, offrendo uno sguardo profetico sulle dinamiche globali di potere e propaganda.

È una parodia brillante che disegna una lucida satira dei meccanismi del potere, del colonialismo economico e del mito della democrazia esportata.

Nato nel 1915 e scomparso nel 1985, Orson Welles si conferma un autore completo: regista, attore, sceneggiatore. La pubblicazionedi questo romanzo aggiunge un tassello alla sua opera, simbolo di "un cinema personale, libero, irriducibile". Il Fondo Welles del Museo Nazionale del Cinema di Torino è oggi un punto di riferimento. Contestualmente, il Museo ospita la mostra "My name is Orson Welles" alla Mole Antonelliana, dal 1° aprile al 5 ottobre 2026. Il recupero di "Un Pezzo grosso" offre un’occasione per rileggere la modernità anticipatrice della riflessione di Welles sull’intreccio tra democrazia, potere, comunicazione e mercati globali.