La notte del 16 marzo 2026 ha segnato il trionfo di "Una battaglia dopo l'altra" di Paul Thomas Anderson alla 98ª edizione degli Academy Awards. Il film, scelto dagli oltre diecimila membri dell'Academy come miglior film dell'anno, ha conquistato un totale di sei statuette, inclusa quella per la miglior regia, segnando così il primo Oscar personale per Anderson dopo undici precedenti nomination. L'opera, ispirata al romanzo "Vineland" di Thomas Pynchon, narra la vicenda di ex rivoluzionari alle prese con le conseguenze del loro passato.

Oltre ai premi per miglior film e regia, "Una battaglia dopo l'altra" ha ottenuto riconoscimenti per il miglior attore non protagonista (Sean Penn, assente alla cerimonia), la miglior sceneggiatura non originale, il miglior montaggio (Andy Jurgensen) e, per la prima volta nella storia degli Oscar, il premio per il miglior casting, assegnato a Cassandra Kulukundis.

Il principale contendente è stato "Sinners – I Peccatori" di Ryan Coogler, che, pur avendo raccolto ben sedici candidature, ha ottenuto premi significativi. Tra questi, il miglior attore protagonista per Michael B. Jordan, la miglior sceneggiatura originale, la miglior colonna sonora (firmata dallo svedese Ludwig Göransson) e la miglior fotografia. Quest'ultima statuetta è stata assegnata ad Autumn Durald Arkapaw, che diventa la prima donna e la prima donna di colore a ricevere l'Oscar in questa categoria storicamente maschile.

Bilancio economico e impatto sull'industria

La serata degli Oscar 2026 ha offerto uno spaccato sullo stato attuale dell'industria cinematografica. "Una battaglia dopo l'altra" ha incassato 209 milioni di dollari al box office mondiale, mentre "Sinners – I Peccatori" ha raggiunto i 370 milioni di dollari.

Entrambi i blockbuster, prodotti da Warner – studio al centro della scalata da 111 miliardi di dollari di Paramount Skydance – hanno dimostrato la capacità di riportare il pubblico nelle sale. Questi successi si inseriscono in un contesto in cui il cinema ha saputo intercettare temi di grande attualità, come la polarizzazione politica, i radicalismi e le nuove guerre culturali sull’identità.

Tra gli altri premi di rilievo, Jessie Buckley è stata premiata come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione in "Hamnet", e Amy Madigan ha vinto come migliore attrice non protagonista per "Weapons". Il premio per la miglior canzone originale è andato al brano "Golden" da "KPop Demon Hunters".

I protagonisti e le svolte storiche

Paul Thomas Anderson era il favorito della vigilia, avendo già conquistato quasi tutti i principali premi della stagione, inclusi Golden Globe e Bafta. Il regista, noto per opere come "Magnolia", "Licorice Pizza" e "Il filo nascosto", ha finalmente raggiunto l'ambito traguardo alla sua dodicesima candidatura. Il successo del film è stato ulteriormente valorizzato dall'introduzione storica della categoria miglior casting, vinta da Cassandra Kulukundis, un riconoscimento che sottolinea l'importanza di questa fase produttiva.

La vittoria di Autumn Durald Arkapaw per la miglior fotografia rappresenta un momento spartiacque, consacrandola come la prima donna e la prima donna di colore a ottenere questo prestigioso Oscar.

Anche Michael B. Jordan ha ottenuto la sua prima statuetta come miglior attore protagonista per "Sinners – I Peccatori", superando Timothée Chalamet in una competizione serrata.

I risultati della 98ª edizione degli Academy Awards evidenziano un periodo di fermento per Hollywood, sia sul piano economico che artistico. L'Academy ha premiato eccellenze e innovazioni, con film che hanno saputo coniugare successo commerciale e rilevanza narrativa, riflettendo le tensioni e i cambiamenti della società contemporanea. La convergenza di studi come Warner e Paramount Skydance, dominatori delle nomination e dei premi, ridefinisce i confini dell'industria audiovisiva globale, segnalando una ritrovata vitalità delle sale cinematografiche.