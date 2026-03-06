Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, ha sottolineato il valore dei film d’impresa come strumento essenziale per narrare le storie delle aziende, il lavoro che le anima e il loro impatto positivo sui territori e sulla società. Le sue dichiarazioni sono emerse durante la serata conclusiva della quarta edizione del Premio Film Impresa, svoltasi presso il Cinema Quattro Fontane di Roma.

I film d’impresa come vetrina del mondo produttivo

Biazzo ha evidenziato come i film d’impresa costituiscano un veicolo efficace per la promozione delle realtà aziendali, mettendo in risalto l’impegno quotidiano e il valore generato sia a livello territoriale che sociale.

Ha inoltre rimarcato come questa iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, abbia ormai raggiunto una dimensione nazionale, consolidando la sua importanza nel panorama culturale ed economico.

Un premio in espansione e sempre più inclusivo

Il Premio Film Impresa ha registrato una notevole partecipazione, con oltre 250 film candidati, di cui 32 provenienti dalla regione Lazio, testimoniando la vasta diffusione geografica delle produzioni. La giuria, di cui Biazzo è membro, ha affrontato un processo di selezione articolato per individuare i vincitori nelle categorie narrativa, documentaria e innovazione. È stato introdotto un nuovo premio dedicato alle colonne sonore originali, accogliendo un suggerimento proveniente dalla presidente della giuria dell'edizione precedente, Caterina Caselli.