L'attrice Ursula Andress, celebre icona del cinema e prima Bond Girl, celebra oggi il suo novantesimo compleanno (nata il 19 marzo 1936). La sua immagine è indissolubilmente legata all'interpretazione di Honey Ryder nel film 'Agente 007 - Licenza di uccidere' (1962). La scena del suo arrivo dal mare, in un succinto bikini bianco su una spiaggia caraibica, di fronte a un affascinato Sean Connery, la proiettò nell'Olimpo del cinema internazionale, divenendo simbolo di bellezza e libertà degli anni Sessanta. La sua carriera, iniziata tra le sfide dell'infanzia e i primi passi a Cinecittà, l'ha consacrata come presenza iconica del grande schermo.

Gli anni della formazione: dalla Svizzera a Roma

Nata a Ostermundigen, nel Canton Berna, Ursula Andress crebbe in una famiglia numerosa, con un'infanzia segnata dall'assenza del padre. A sedici anni, lasciò gli studi per Parigi, dedicandosi a pittura, scultura e danza. Successivamente, a Roma, lavorò come baby-sitter e modella. Frequentando la Dolce Vita, fu notata da un produttore, ottenendo le prime parti non accreditate in produzioni italiane come 'Un americano a Roma' (1954) e 'Le avventure di Giacomo Casanova' (1955). Nello stesso anno, apparve anche in 'La catena dell'odio'.

L'approdo a Hollywood e il mito della Bond Girl

La svolta per Ursula Andress arrivò alla fine del 1955, con l'approdo a Hollywood.

Sotto contratto settennale con la Paramount, affrontò difficoltà con l'inglese. Dopo corsi di lingua, il contratto fu sciolto senza film, passando alla Columbia Pictures. Si fece notare per una breve relazione con James Dean, quattro mesi prima della sua scomparsa. Nel 1957, sposò l'attore e regista John Derek, che ne gestì la carriera. Dopo anni di inattività (solo un episodio di 'Thriller' con Boris Karloff), il 1962 segnò il punto di svolta: Ursula Andress fu scelta, due settimane prima delle riprese, per interpretare Honey Ryder in 'Agente 007 - Licenza di uccidere'. Il ruolo le valse un Golden Globe e la consacrò a livello mondiale, definendola 'la donna più bella del mondo' e 'la nuova dea del sesso di Hollywood'.

Una carriera poliedrica e la vita sotto i riflettori

Dopo il successo planetario come Bond Girl, Ursula Andress proseguì la sua carriera tra Hollywood ed Europa, partecipando a numerosi film e serie televisive, dimostrando versatilità. Tornò a Roma, segnando una nuova fase professionale e personale. Il suo impegno nello spettacolo e la vita privata rimasero spesso al centro dell'attenzione mediatica. La sua figura, con fascino intramontabile e presenza magnetica, è rimasta un punto di riferimento per il cinema e la cultura popolare, influenzando generazioni.

L'eredità di un'icona del cinema

Nata a Ostermundigen, Svizzera, il 19 marzo 1936, Ursula Andress ha costruito una carriera internazionale.

Dopo la fama globale con il ruolo di Honey Ryder, ha collaborato con registi e attori di primo piano, affermandosi come attrice riconoscibile e amata degli anni Sessanta e Settanta. La sua carriera, sviluppatasi tra Europa e Stati Uniti, ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. La sua capacità di incarnare un ideale di bellezza e forza femminile l'ha resa un'icona senza tempo, la cui influenza perdura nel panorama cinematografico e culturale.