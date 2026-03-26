L'attrice svizzera Ursula Andress, celebre Bond-Girl e icona del cinema internazionale, è stata al centro di una complessa vicenda giudiziaria che ha portato al recupero di un patrimonio stimato in circa 20 milioni di euro. Sottrattole attraverso un intricato raggiro finanziario, il recupero è avvenuto grazie a un'operazione congiunta tra Svizzera e Italia. La truffa ha avuto origine in Svizzera, dove Andress aveva affidato la gestione dei suoi beni a fiduciari che, secondo le indagini, avrebbero orchestrato un intrigo internazionale. Il caso ha poi esteso le sue ramificazioni fino a Firenze, coinvolgendo autorità giudiziarie e forze dell'ordine italiane.

L'Intricato Raggiro: Dalla Svizzera alla Toscana

La vicenda è iniziata con la denuncia dell'attrice alle autorità elvetiche, dopo la progressiva depauperazione del suo patrimonio. Le indagini condotte in Svizzera hanno rivelato operazioni finanziarie opache e complesse, con fondi movimentati attraverso società estere e investimenti in opere d'arte di pregio. Il principale sospettato, Eric Freymond, ex gestore patrimoniale ginevrino, è accusato di aver dirottato i capitali dell'attrice, investendo in titoli di scarso valore e acquisendo opere d'arte intestate a terzi per ostacolare la tracciabilità. La ricostruzione del percorso finanziario ha evidenziato significativi collegamenti con la provincia di Firenze, cruciali per il recupero dei beni.

Il Maxi-Sequestro e le Indagini Proseguono

Per contrastare questa rete di illeciti, la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze ha disposto un maxi-sequestro preventivo. Il provvedimento ha interessato beni, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 18 milioni di franchi svizzeri. L'esecuzione del sequestro è avvenuta in diverse località della Toscana, con un focus particolare su San Casciano Val di Pesa. Qui sono stati individuati e posti sotto sequestro undici unità immobiliari e quattordici terreni, oltre a opere d'arte di valore e disponibilità finanziarie. Nonostante la scomparsa del principale indagato, le indagini non si sono fermate. Le autorità giudiziarie stanno cercando di individuare eventuali complici.

In questa direzione, le autorità svizzere hanno già condotto perquisizioni negli uffici di un avvocato e di un notaio del Canton Vaud, entrambi sospettati di aver collaborato con Freymond.

Ursula Andress: Un'Icona Senza Tempo

Ursula Andress si è affermata come una delle figure più riconoscibili e amate del panorama cinematografico internazionale. La sua fama è indissolubilmente legata al ruolo di Honey Ryder, la prima e iconica Bond-Girl, nel celebre film "Agente 007 – Licenza di uccidere" del 1962. Nata in Svizzera, la sua bellezza, il suo talento e la sua presenza scenica l'hanno resa una vera e propria icona del grande schermo. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con rinomati registi e attori, consolidando la sua immagine di star internazionale e lasciando un'impronta duratura nella storia del cinema.