Domani, 12 marzo, la nuova collezione autunno‑inverno 2026‑27 di Maison Valentino, firmata dal Direttore creativo Alessandro Michele, uscirà eccezionalmente dal calendario ufficiale della Paris Fashion Week. La presentazione avverrà a Roma, nella suggestiva cornice di Palazzo Barberini. Contemporaneamente, l'evento sarà trasmesso sui maxi‑schermi urbani di Roma, Milano e Napoli attraverso un progetto di live streaming promosso da Urban Vision Group e realizzato con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma.

L’iniziativa si propone di “portare la sfilata oltre le mura di una delle location più suggestive di Roma e trasformare le città in luoghi partecipati e dalla forza evocativa unica”.

Grazie alla tecnologia di live streaming di Urban Vision Group, la passerella raggiungerà in tempo reale piazza Mazzini e il rione Testaccio a Roma, i Navigli a Milano e via dei Tribunali a Napoli. Questo offrirà ai cittadini la possibilità di assistere direttamente a uno degli appuntamenti moda più attesi della stagione.

Gianluca De Marchi, amministratore delegato di Urban Vision Group, ha definito il progetto come “una sintesi perfetta della nostra mission: arte, moda, spettacolo, accessibilità, crossmedialità”. Ha inoltre sottolineato come si tratti di “un’integrazione perfetta e trasversale, linguaggi diversi che troveranno la loro sintesi il 12 marzo”. L’evento è concepito per ampliare la dimensione della sfilata, trasformandola in un vero «meta‑evento» urbano.

L’iniziativa converge heritage e innovazione, confermando la capacità del gruppo di accompagnare brand del lusso in iniziative globali, sorprendenti e complesse.

Urban Vision Group: dallo streaming urbano alla rigenerazione culturale

Urban Vision Group si configura come una creative‑tech media company specializzata nel digital out of home (DOOH) e nella comunicazione integrata in spazi urbani. L’azienda opera attraverso maxi‑led che diffondono contenuti digitali e artistici su superfici di grande impatto visivo, spesso in posizioni centrali o iconiche delle città. I progetti dell’azienda mirano a trasformare la pubblicità in esperienze immersive e, talvolta, a sostenere il patrimonio culturale attraverso parte dei ricavi, investiti in restauro e valorizzazione urbana.

Fondata nel 2004, l’azienda ha realizzato quasi quattrocento progetti di restauro di edifici storici per un valore di oltre 304 milioni di euro. Ha inoltre curato centinaia di artwall internazionali, incluse operazioni a Firenze e Londra, collaborando con artisti e grandi marchi della moda e dell’arte. Il suo modello si fonda su una sinergia tra privati, istituzioni e creativi, con l'obiettivo di promuovere estetica e vivibilità urbana attraverso interventi visivi contemporanei.

Un contesto strategico: città, tecnologia e cultura

Il progetto «Valentino Interferenze» si inserisce in una strategia più ampia di Urban Vision Group: avvicinare il pubblico alla cultura e alla moda attraverso media immersivi fruibili negli spazi urbani, superando la separazione tra luogo dell’evento e cittadinanza.

L’azienda ha già diffuso contenuti artistici nelle città in passato; uno degli esempi più significativi è il progetto Urban HeART, una mostra diffusa in cui ventidue artisti, tra emergenti e affermati, hanno trovato spazio sui maxi‑led urbani, trasformando la fruizione dell’arte in un’esperienza pubblica e accessibile.

In questo senso, lo streaming della sfilata Valentino rappresenta un ulteriore passo nel processo di democratizzazione culturale. Portare un evento di alta moda – in questo caso un fashion show esclusivo – nei luoghi quotidiani dei cittadini rende il concetto di cultura e spettacolo urbano più inclusivo e connesso al tessuto sociale.

Alla vigilia della sfilata, l’iniziativa si conferma come un esempio tangibile di come la tecnologia, se integrata con la creatività e la città, possa ridefinire la dimensione dell’evento. Si trasforma così in un’esperienza condivisa che unisce moda, arte, innovazione e spazio pubblico.