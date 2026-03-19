Palazzo Ducale di Genova apre le porte delle sue prestigiose sale, l’Appartamento e la Cappella del Doge, per ospitare la mostra “Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra”. Questa significativa iniziativa, dedicata ad Anton van Dyck, sarà visitabile dal 20 marzo al 19 luglio 2026 e presenta un corpus di sessanta opere, alcune delle quali inedite, che ripercorrono l’intera parabola artistica del celebre pittore fiammingo.

Il percorso espositivo illumina in particolare il suo fondamentale soggiorno di sei anni in Italia, tra il 1621 e il 1627, e la successiva fase alla corte inglese del re Carlo I.

L’allestimento non segue un ordine cronologico rigido, ma articola i lavori per nuclei tematici, favorendo un confronto dinamico tra il Van Dyck delle Fiandre, dell’Italia e dell’Inghilterra. Questa scelta permette al pubblico di seguire il viaggio artistico dell’artista attraverso tre patrie e tre stagioni creative distinte. A coronare l’esperienza espositiva, il grande dipinto della Crocifissione, realizzato per la chiesa di San Michele di Pagana.

La mostra, curata da Anna Orlando e Katlijne van der Stighelen, è stata definita la “più grande del nostro secolo” dedicata al maestro. Offre una profonda riflessione sul ruolo di Van Dyck come artista capace di “connettersi con la realtà del luogo, diventare un punto di connessione tra culture e identità diverse”, come evidenziato da Sara Armella, presidente di Palazzo Ducale.

La curatrice Orlando sottolinea come Van Dyck abbia “abbracciato l’Europa con tutta la sua bravura, il suo talento e la sua genialità”, rendendo palpabile il suo straordinario percorso artistico fin dai suoi autoritratti giovanili.

Un’immersione nell’arte del Seicento

Le sessanta opere esposte provengono da musei e collezioni di primo piano a livello internazionale. Tra i prestiti più prestigiosi figurano quelli dal Louvre di Parigi, dal Prado e dal Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, e dalla National Gallery di Londra. A questi si aggiungono contributi significativi da importanti istituzioni italiane, come gli Uffizi, la Pinacoteca di Brera e i Musei Reali di Torino. La mostra si distingue per la sua ampia dimensione retrospettiva e il respiro internazionale, offrendo al pubblico un’immersione teatrale e intensamente suggestiva nell’arte del Seicento.

Genova e l’eredità di Van Dyck

Palazzo Ducale, antico fulcro del potere della Repubblica di Genova, rappresenta uno degli edifici storici più significativi della città. Le sue imponenti sale e gli eleganti cortili, tra cui lo storico atrio voltato, ospitano regolarmente mostre di prestigio, riaffermando Genova come un cruciale crocevia culturale europeo. Questo ruolo era particolarmente evidente nel periodo in cui Van Dyck vi soggiornò, lasciando tracce tangibili e indelebili nella città.

La straordinaria presenza di Van Dyck a Genova tra il 1621 e il 1627 coincise con un’epoca di grande fioritura artistica e commerciale per la Superba, inserita in un contesto portuale ricco di scambi internazionali.

Il legame del pittore con la città si consolidò attraverso opere iconiche, come il Ritratto di Paolina Adorno Brignole-Sale, oggi conservato presso i Musei di Strada Nuova, e capolavori quali Vertumno e Pomona a Palazzo Bianco, che testimoniano la profondità del suo imprinting genovese.

La mostra non si limita a un racconto espositivo articolato della carriera di Van Dyck, ma si inserisce in una cornice più ampia di valorizzazione culturale della città. Inquadrata nella storia del Palazzo Ducale e della Genova del Seicento, l’esposizione diventa il cuore di un itinerario che coinvolge istituzioni, spazi e l’identità europea di un maestro che ha saputo connettere tre culture artistiche diverse.