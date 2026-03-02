Mercoledì 4 marzo 2026, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, prende il via la seconda stagione di “Vanina – Un vicequestore a Catania”. La narrazione si concentra nuovamente su Vanina Guarrasi, interpretata da Giusy Buscemi, vicequestore della Mobile di Catania. Dopo aver lasciato Palermo, Vanina si prepara a una rinascita affettiva con il magistrato antimafia Paolo Malfitano, interpretato da Giorgio Marchesi. Come già anticipato nella prima stagione, Malfitano le ha promesso di abbandonare l’Antimafia di Palermo per iniziare una nuova vita insieme a lei.

Tuttavia, prima di poter voltare pagina, Vanina deve affrontare una questione in sospeso: l’arresto di Salvatore Fratta, l’ultimo assassino di suo padre ancora a piede libero.

La squadra che affianca Vanina si dimostra unita e pronta a sostenerla. L’ispettore capo Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), il sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica), l’agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena) e il dirigente Tito Macchia (Orlando Cinque) organizzano una scorta per garantirne la protezione. Parallelamente, Vanina offre il suo supporto all’avvocata e amica Giuli De Rosa (Dajana Roncione) nel custodire un segreto e difende il medico legale Adriano Calì (Alessandro Lui) da una verità che potrebbe comprometterlo.

Un ulteriore shock emotivo giunge con il ritorno del medico Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna), il cui riavvicinamento a Vanina scatena la gelosia di Paolo.

La Sicilia, coprotagonista tra riprese e vita quotidiana

Le riprese della serie si sono svolte a Catania tra il 14 aprile e il 26 luglio 2025, per un totale di novanta giorni di lavorazione. La troupe, composta da 76 professionisti, di cui 26 locali, ha dato vita a un set diffuso che ha valorizzato angoli suggestivi della città. Tra i luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende spiccano piazza Mazzini con i suoi portici, piazza Vincenzo Bellini (sede della Mobile), piazza Dante, piazza Federico di Svevia, il Cimitero monumentale, il Castello Ursino, le chiese di San Nicolò l’Arena, San Francesco Borgia, San Giuliano, l’oratorio di San Filippo Neri, la Plaia e Ognina.

Particolarmente significative le scene legate alla festa di Sant’Agata, durante la quale si verifica un delitto drammatico a bordo di una carrozza. L’Etna, la “Muntagna”, incombe su ogni scorcio della città, conferendo un senso di presenza costante. Il regista Davide Marengo ha definito emozionante il ritorno a Catania e lo sguardo verso l’Etna, definendolo “il posto giusto per vivere le sue nuove avventure”. Il co-regista Riccardo Mosca ha evidenziato il fascino della Sicilia orientale, con il suo connubio di mare, colori, architettura barocca e paesaggi rurali.

Genesi e contesto della fiction

La serie è una co-produzione RTI e Palomar, basata sui romanzi di Cristina Cassar Scalia, editi da Einaudi.

La sceneggiatura è frutto del lavoro di Leonardo Marini, Debora Alessi e Carlotta Massimi, in collaborazione con la stessa Scalia. Alla regia troviamo Davide Marengo e Riccardo Mosca. La prima stagione, trasmessa tra marzo e aprile 2024, ambientata anch’essa a Catania, ha ottenuto un riscontro positivo che ha reso necessaria la realizzazione di questa seconda stagione, confermata già nel maggio 2024. Le riprese della prima stagione si erano svolte tra il 17 aprile e il 4 agosto 2023. Vanina è un personaggio complesso, segnato da ombre e ferite personali, come la morte del padre, ispettore ucciso sotto i suoi occhi. Nonostante ciò, dimostra fiuto, determinazione e tempra. Il suo trasferimento da Palermo a Catania simboleggia il desiderio di ricominciare e di costruire una vita più serena.

La scelta di ambientare la fiction in Sicilia, e in particolare a Catania, rafforza il legame tra l’identità narrativa e il territorio, che assume il ruolo di coprotagonista al pari di Vanina stessa.

In sintesi, la seconda stagione di “Vanina – Un vicequestore a Catania” riprende i temi del passato, dei legami affettivi, del rischio e della ricerca della giustizia. Questi elementi sono racchiusi in una cornice urbana e paesaggistica di grande impatto, dove il graffio di un proiettile diventa metafora di promessa e minaccia, e l’Etna incombe con la sua presenza silenziosa e simbolica sulla storia di una donna che cerca di ritrovare un senso di appartenenza, sia dentro se stessa sia nella sua città.