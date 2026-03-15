Vasco Rossi ha scelto i social per rendere omaggio alla madre Novella in occasione del suo compleanno. Il celebre cantante ha pubblicato un messaggio affettuoso accompagnato da fotografie che ritraggono la madre in diversi momenti della sua vita e da un video recente. Nel post, Vasco sottolinea la sensibilità della madre e ricorda come la sua infanzia sia stata serena e felice grazie all’amore ricevuto. La mamma, racconta il rocker, lo ha sempre incoraggiato a cantare fin da piccolo, divertendosi insieme a lui e sostenendolo nei primi passi della sua carriera musicale.

Il legame tra Vasco e la madre Novella

Nel video condiviso, Novella si commuove parlando della sua canzone preferita tra quelle del figlio, ‘Ogni volta’. Racconta che, durante i primi concerti di Vasco, alcune fan le chiedevano se il brano fosse dedicato al padre, Carlino. Dopo averlo chiesto direttamente al figlio, Novella ricorda che Vasco le spiegò di aver scritto la canzone a Bologna, in una notte particolarmente triste. Questo ricordo emoziona ancora oggi la madre, che si sente profondamente legata a quella melodia.

Un rapporto fatto di affetto e complicità

Vasco Rossi descrive la madre come una donna vivace e anche un po’ infantile, ricordando con affetto episodi della loro vita insieme.

Nel suo messaggio, il cantante sottolinea come Novella sia stata la sua prima ascoltatrice, insieme a un’amica di famiglia, e come abbia sempre rappresentato un punto di riferimento, anche nei momenti difficili. Oggi, Vasco sente il bisogno di restituire alla madre l’affetto che, a causa degli impegni musicali, non sempre ha potuto dimostrarle. Il loro rapporto si è rafforzato nel tempo, con telefonate frequenti che testimoniano una complicità rimasta intatta.

Vasco Rossi: un cantautore legato alla famiglia

Vasco Rossi, nato a Zocca, è uno dei cantautori più noti e influenti della musica italiana. Con una carriera iniziata negli anni Settanta, ha pubblicato numerosi album di successo e ha segnato la storia del rock italiano con brani iconici. La sua figura è legata non solo alla musica, ma anche a un rapporto familiare molto forte, spesso raccontato nei suoi testi e nelle sue interviste.