Venezia celebra Louise Farrenc, compositrice francese dell'Ottocento, con il festival "Il tempo di Louise Farrenc", inaugurato il 28 marzo 2026 al Teatro La Fenice. L'iniziativa mira a riscoprire l'opera di questa musicista, trascurata nonostante la fama in vita. Il festival si concentrerà sulle sue principali composizioni, sinfonica e cameristica, offrendo un approfondimento sul suo contributo alla musica romantica in Francia.

Il pubblico assisterà a concerti e incontri, evidenziando la crescente attenzione verso la riscoperta di compositrici meno note.

In programma figurano performance orchestrali con le Sinfonie e i Quintetti di Farrenc, interpretati da artisti internazionali, per colmare una lacuna storica e rendere omaggio a una figura fondamentale del XIX secolo.

Louise Farrenc: Vita e Opere

Nata nel 1804, Louise Farrenc fu tra le poche donne a conquistare un ruolo di primo piano nella scena musicale parigina. Compositrice, pianista e docente, fu la prima donna a ottenere la cattedra di pianoforte al Conservatorio di Parigi, per oltre trent'anni. Le sue opere furono eseguite e apprezzate, e Farrenc ottenne un compenso paritario a quello dei colleghi uomini, fatto eccezionale per l'epoca. La sua produzione include tre sinfonie, numerosi brani cameristici e pezzi pianistici, rivelando padronanza delle forme classiche e sensibilità romantica.

La Fenice e la Riscoperta Musicale

Il Teatro La Fenice, storico edificio lirico italiano del 1792, si distingue per la promozione del repertorio raramente eseguito e la valorizzazione di figure come Louise Farrenc. Vanta una tradizione nella riscoperta di pagine dimenticate della storia musicale, ospitando prime esecuzioni e festival. Accoglie un ampio pubblico internazionale e supporta progetti di formazione e ricerca. L'impegno del teatro nella diffusione della conoscenza e nella celebrazione delle diversità artistiche è evidente nel recupero e nell'onore di figure di tale calibro.