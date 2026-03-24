Carlo Verdone, figura di spicco del cinema italiano, si prepara a fare il suo atteso ritorno sul grande schermo con il film ‘Scuola di seduzione’, che sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ a partire dal primo aprile. Questo nuovo progetto segna per il regista e attore romano un significativo passaggio dopo le quattro stagioni della serie ‘Vita da Carlo’, rappresentando un vero e proprio ritorno alle origini della sua carriera cinematografica.

Verdone stesso ha condiviso le complessità di questa transizione, descrivendola come un’esperienza non semplice dal punto di vista psicologico.

Il passaggio dalla libertà narrativa offerta dalla serialità televisiva alla gestione dei tempi e dei ritmi più stringenti di un lungometraggio, con una struttura ben definita di inizio e fine, ha rappresentato una nuova sfida che l'artista ha accolto con dedizione.

‘Scuola di seduzione’: una commedia sulle insicurezze e il digitale

Prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, ‘Scuola di seduzione’ è una commedia corale che esplora le dinamiche complesse delle relazioni umane nell'era contemporanea. Il film vede sei personaggi, interpretati da Carlo Verdone, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen e Romano Reggiani, alle prese con profonde insicurezze affettive. Si rivolgono a una love coach, figura interpretata da Karla Sofía Gascón Ruiz, per riorientare le loro vite sentimentali.

La trama si sviluppa in un contesto attuale dove le relazioni sono sempre più influenzate e modellate anche dall’intelligenza artificiale. Il film offre spunti di riflessione sulle dinamiche contemporanee dell’amore e della comunicazione, toccando temi attuali come l'innamoramento, il tradimento e la separazione nell'era digitale.

Il cast, le ispirazioni e le riflessioni sul cinema italiano

Nel cast, spicca la presenza di Karla Sofía Gascón Ruiz, attrice già apprezzata per la sua interpretazione nel film ‘Emilia Pérez’. Il suo ritorno a lavorare in Italia è un elemento di interesse, e l'attrice ha riconosciuto in Verdone un punto di riferimento prezioso sul set.

L'ispirazione per ‘Scuola di seduzione’ deriva da un articolo del Guardian, che indagava il fenomeno delle scuole di seduzione online emerse in Inghilterra.

Il film si propone così di affrontare temi di grande attualità, quali l’insicurezza personale e il bisogno diffuso di rimettere in discussione e riequilibrare le proprie relazioni sentimentali o, più in generale, la propria vita affettiva.

Carlo Verdone ha colto l'occasione per esprimere le sue considerazioni sullo stato del cinema italiano, sottolineando con fermezza l'importanza cruciale della scrittura. Ha evidenziato come i film ben scritti riescano ancora a coinvolgere il pubblico, mentre la mancanza di attenzione alla sceneggiatura può allontanare gli spettatori dalle sale, compromettendo il successo anche di produzioni altrimenti valide. Il regista ha inoltre rivelato di essere già impegnato nella fase di sviluppo di un nuovo progetto cinematografico, mantenendo un velo di mistero sui dettagli.

Carlo Verdone: un'icona del cinema italiano tra passato e futuro

Carlo Verdone si conferma uno dei registi e attori più rappresentativi e amati del panorama cinematografico italiano contemporaneo. Nato a Roma, ha iniziato la sua carriera registica nel 1980, firmando da allora un gran numero di commedie che hanno riscosso un enorme successo di pubblico e critica. La sua filmografia è un punto di riferimento per la capacità di raccontare con acuta ironia e profonda sensibilità i mutamenti della società italiana, rendendolo un osservatore privilegiato e un narratore attento delle evoluzioni culturali e sociali del paese. Con ‘Scuola di seduzione’ e il suo prossimo progetto, Verdone dimostra la sua continua ricerca artistica e la volontà di esplorare nuove narrazioni, consolidando la sua posizione di artista sempre attuale e innovativo.