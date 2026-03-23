Carlo Verdone segna il suo atteso ritorno al cinema con il film ‘Scuola di seduzione’, che sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ a partire dal 1° aprile. Dopo l'esperienza nella serialità con ‘Vita da Carlo’, il regista si confronta nuovamente con il formato del lungometraggio, un passaggio che descrive come psicologicamente impegnativo. Verdone sottolinea come la realizzazione di un film di quasi due ore abbia richiesto un approccio diverso rispetto ai ritmi della serialità, rappresentando per lui un vero ritorno alle origini e una nuova sfida creativa.

Una commedia corale con un cast d'eccezione

Prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis, ‘Scuola di seduzione’ è una commedia corale che esplora le dinamiche affettive contemporanee. Il film vede protagonisti sei personaggi, tra cui lo stesso Carlo Verdone, affiancato da Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen e Romano Reggiani. Questi personaggi, accomunati da insicurezze e fragilità, si rivolgono a una ‘love coach’, interpretata da Karla Sofía Gascón Ruiz, per riorientare le proprie vite sentimentali. La trama si sviluppa in un'epoca in cui le relazioni possono nascere, evolvere o finire anche attraverso l'intelligenza artificiale, offrendo uno sguardo acuto e attuale sulle complessità dei legami affettivi.

Temi contemporanei e riflessioni sul cinema italiano

Verdone ha scelto di non essere il protagonista assoluto, ma ‘uno dei tanti’, con l'obiettivo di concentrarsi su una regia attenta a un tema attuale e delicato. L'ispirazione per la pellicola deriva da un articolo del Guardian sulle scuole di seduzione online, un fenomeno emergente in Inghilterra. Il regista non manca di esprimere le sue preoccupazioni sullo stato del cinema italiano, identificando nella sciatteria nella scrittura il problema principale che, a suo dire, allontana il pubblico dalle sale. A questa riflessione si aggiunge il commento del produttore Aurelio De Laurentiis, che critica la gestione dei fondi pubblici destinati al settore, auspicando un maggiore coinvolgimento di esperti nelle decisioni di finanziamento delle produzioni cinematografiche.

Lo streaming: opportunità per il cinema e nuovi talenti

Il passaggio dal formato seriale al film ha offerto a Verdone una rinnovata prospettiva creativa, riportandolo al confronto con il linguaggio cinematografico tradizionale. Parallelamente, la distribuzione in streaming su Paramount+ è presentata come una significativa opportunità. I produttori sottolineano come lo streaming non solo ampli la fruizione delle storie, ma favorisca anche l'emergere di nuovi talenti e forme espressive, senza danneggiare il cinema, ma piuttosto arricchendolo con nuove possibilità narrative e professionali.

Carlo Verdone: un'icona del cinema italiano

Nato a Roma, Carlo Verdone è una figura centrale del cinema italiano.

Ha esordito negli anni Ottanta, affermandosi con commedie che, con ironia e sensibilità, hanno saputo raccontare la società del suo tempo. La sua lunga carriera è costellata di successi, frutto di una costante capacità di rinnovarsi e di affrontare temi sempre attuali, consolidando il suo status di regista e attore tra i più amati dal pubblico.