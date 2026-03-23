Carlo Verdone torna sulla scena cinematografica con “Scuola di seduzione”, una commedia corale definita “molto contemporanea”. Il film sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming Paramount+ a partire dal primo aprile. Questa nuova produzione, firmata da Luigi e Aurelio De Laurentiis, segna il ritorno del regista a un lungometraggio dopo le quattro stagioni della serie “Vita da Carlo” e a cinque anni dal suo precedente lavoro, “Si vive una volta sola”.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Verdone ha già annunciato il suo prossimo progetto: “Sto già lavorando al prossimo film… e questa volta prometto sarà per la sala”.

“Scuola di seduzione” è dunque concepito specificamente per la fruizione in streaming, inserendosi pienamente nel panorama della commedia moderna digitale.

La trama del film segue le vicende di sei individui alle prese con difficoltà affettive, che cercano aiuto presso una “love coach” interpretata da Karla Sofía Gascón. Il ricco cast include Lino Guanciale, nel ruolo di un cinquantenne ancora dipendente dalla madre; Vittoria Puccini, una moglie che si sente “invisibile” al marito; Beatrice Arnera nei panni di un’influencer; Euridice Axen, una libraia omosessuale convinta di portare sfortuna. Lo stesso Verdone interpreta Clemente, un musicista in pensione la cui storia si rivelerà particolarmente toccante nel finale.

Completano il cast Romano Reggiani, Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti e Lilith Primavera.

Verdone ha condiviso le sue riflessioni sulla sceneggiatura, ammettendo di aver affrontato diverse sfide: “Volevo scrivere un film con tanti personaggi e in cui io… ero pari agli altri”. Ha inoltre sottolineato come la commedia “rispecchia questo mondo squilibrato, triste e privo di ogni certezza e dove non si riesce più a capire dov’è il bene e il male. È un mondo pieno di megalomani dove c’è però anche tanta debolezza specie nei maschi che si sentono inadeguati, da qui forse anche i tanti femminicidi”.

Tra gli intervenuti alla conferenza, Karla Sofía Gascón Ruiz, premiata a Cannes nel 2024 e candidata all’Oscar nel 2025 per “Emilia Pérez”, ha espresso gratitudine: “Ringrazio tutti e soprattutto Carlo, il vero Cesare di Roma con cui ho avuto un rapporto bellissimo. E poi l’Italia… è un po’ la mia seconda patria”. Anche gli altri attori hanno condiviso le loro esperienze: Lino Guanciale ha scherzato dicendo “Da Verdone sarei andato anche solo per portargli un caffè”, mentre Vittoria Puccini ha confessato di aver provato un “timore reverenziale” nel lavorare con il regista, pur adorando le commedie.

A chiudere l’incontro, il produttore Aurelio De Laurentiis ha colto l’occasione per rivolgere una critica al ministro dei Beni Culturali, Alessandro Giuli.

De Laurentiis ha sostenuto che “Se tu hai a disposizione 650 milioni all’anno e non li sai suddividere… è meglio che tu non faccia il ministro… il cinema italiano molto spesso ha rubato i soldi pubblici”.

“Scuola di seduzione”: tra contemporaneità e riflessione

“Scuola di seduzione” si configura come una commedia corale che esplora con ironia e una tensione intrinsecamente contemporanea temi complessi. Tra questi, l’insicurezza maschile, le difficoltà affettive e i disagi relazionali emergono attraverso figure emblematiche: dal cinquantenne dipendente dalla madre alla moglie ignorata, dall’influencer alla libraia che si considera sfortunata. Tutti i personaggi sono accomunati dalla ricerca di un equilibrio emotivo, affidandosi alla guida di una love coach.

Lo stile narrativo del film bilancia leggerezza e profonda riflessione, presentando personaggi che, pur incarnando stereotipi moderni, rivelano fragilità umane. La forte connessione con la contemporaneità è evidenziata dalle parole di Verdone stesso, che descrive la vicenda ambientata in “un mondo squilibrato, triste e privo di ogni certezza”. La scelta di distribuire la pellicola esclusivamente via streaming conferma un approccio attuale sia al racconto cinematografico sia alle sue modalità di fruizione.

Un ritorno alle origini in chiave moderna

Con questo lungometraggio, Carlo Verdone torna al formato del film dopo il successo della serie televisiva “Vita da Carlo” e il precedente “Si vive una volta sola” (2021/2020).

Il regista ha descritto la sceneggiatura come una sfida personale, sottolineando la sua volontà di creare una narrazione in cui “sono pari agli altri”, a conferma di una scrittura genuinamente corale.

L’impegno dichiarato per un prossimo progetto destinato al grande schermo riafferma la sua profonda passione per il cinema tradizionale, che continua a vivere nonostante l’apertura al nuovo paradigma dello streaming. Questa alternanza tra piccolo e grande schermo riflette un artista che, pur esplorando linguaggi innovativi, mantiene salde le sue radici nel cinema classico italiano.