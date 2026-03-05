Verona si prepara a un cambiamento significativo nell'accesso alla Casa e al Cortile di Giulietta. A partire dall’1 aprile 2026, entrerà in vigore un nuovo sistema di ingresso, basato esclusivamente sulla prenotazione e a pagamento. L’accesso avverrà dal Teatro Nuovo, attraverso un allestimento dedicato alla storia e al mito di Romeo e Giulietta.

Questa modifica, volta a garantire maggiore sicurezza e una migliore accoglienza, nasce da un accordo siglato tra il Comune, il Teatro Nuovo e la Fondazione Atlantide. Le prenotazioni sono già disponibili sul sito ufficiale verona.midaticket.it.

L’assessora alla Cultura e Turismo, Marta Ugolini, ha evidenziato come questo passaggio rappresenti “l’inizio di una strategia più ampia verso la riqualificazione definitiva dell’intero sito”. Ha inoltre annunciato l’imminente lancio di un concorso di idee per trasformare l’area in un modello d’avanguardia europeo, contrastando l’esperienza turistica “mordi e fuggi”. L’assessora alla Sicurezza, Stefania Ziveonghi, ha sottolineato come la collaborazione tra i diversi attori abbia permesso di “trasformare una criticità in una sfida”, che diventerà ora “patrimonio della città”.

Il nuovo percorso d'accesso

Il nuovo sistema prevede due opzioni di biglietto: cinque euro per il percorso che collega il Teatro al Cortile, e dodici euro per il biglietto completo, che include anche la visita alla Casa di Giulietta.

L’ingresso è gratuito per i bambini fino a cinque anni, per le persone con disabilità munite di accompagnatore e Disability Card, per le guide turistiche che accompagnano gruppi e per i possessori della Veronacard, a condizione che effettuino la prenotazione. Sono inoltre previste aperture straordinarie in occasione delle festività pasquali, il 5 e 6 aprile.

Il modello di accesso, incentrato sull’ingresso dal Teatro Nuovo, si fonda su un accordo pubblico-privato con la Fondazione Atlantide e il Teatro Nuovo. Questo fa parte di un progetto più esteso di riqualificazione e gestione del complesso monumentale, già sperimentato con successo nel triennio precedente e approvato dal consiglio comunale a gennaio 2026.

Il piano mira a superare il sovraffollamento, migliorare la sicurezza e offrire un’esperienza di visita di qualità superiore, con un allestimento multimediale dedicato al mito shakespeariano e un’uscita ordinata su via Cappello. L’operazione prevede un investimento pubblico di circa 2,3 milioni di euro per la riqualificazione, il ripristino e il potenziamento dei servizi.

Valore storico e strategico del Teatro Nuovo

Il Teatro Nuovo di Verona, inaugurato nel 1846, è adiacente alla Casa di Giulietta e offre un accesso diretto al cortile tramite il suo foyer e la Terrazza degli Innamorati. Questa vicinanza architettonica lo rende un punto d’ingresso ideale per il sito. L’area di Giulietta è da tempo una delle attrazioni più simboliche e visitate della città.

L’utilizzo del teatro come porta d’accesso principale si inserisce in una strategia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Questa scelta permette di superare le criticità logistiche legate all’accesso tradizionale da via Cappello e di gestire meglio i flussi turistici, proteggendo l’integrità dei luoghi e migliorandone la fruizione.