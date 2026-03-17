Il mercato del vinile negli Stati Uniti ha raggiunto un traguardo storico nel 2025, superando per la prima volta in oltre quarant’anni la soglia del miliardo di dollari di ricavi. Questo risultato segna il diciannovesimo anno consecutivo di crescita per il formato, con quasi 47 milioni di dischi venduti. Il vinile si conferma così un fenomeno culturale di ampia portata, ben oltre l'interesse di nicchia per collezionisti o appassionati.

La crescita del vinile ha permesso di superare le vendite di CD e download digitali, che hanno registrato rispettivamente un calo del 7,8% e dello 0,8%.

Tra il 2020 e il 2025, il prezzo medio di un disco nuovo è aumentato del 24%, attestandosi intorno ai 37 dollari. Questa evoluzione evidenzia una vera e propria tendenza, non più limitata a pochi entusiasti, ma abbracciata da un pubblico sempre più vasto.

Artisti di punta e successi commerciali

A trainare questa nuova ondata di popolarità del vinile sono stati in larga parte gli artisti di punta della scena musicale internazionale. L'album “The Life of a Showgirl” di Taylor Swift si è distinto come il vinile più venduto del 2025, con circa 1,6 milioni di copie distribuite. Anche le performance di Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar e Billie Eilish hanno contribuito significativamente al successo complessivo del mercato.

In particolare, le ultime due produzioni discografiche di Sabrina Carpenter, “Man’s Best Friend” e “Short n’ Sweet”, hanno totalizzato quasi 600.000 unità su vinile, arricchendo la classifica degli album più acquistati dell'anno. Questo dimostra come l'interesse per il formato coinvolga una platea ampia, alimentata sia dalle strategie editoriali degli artisti sia dalle scelte dei fan di tutte le età.

Il contesto del mercato discografico americano

L’affermazione del vinile nel 2025 si inserisce in un contesto più ampio di crescita per l'industria discografica statunitense, che nello stesso anno ha toccato un nuovo massimo di 11,5 miliardi di dollari complessivi. All'interno di questo scenario, il segmento del vinile ha registrato una crescita specifica del 7,9%.

Le vendite sono passate da 43,4 milioni di unità nel 2024 a 46,8 milioni nel 2025, confermando la costante espansione di questo supporto fisico e il suo ruolo sempre più centrale.

Il valore del formato fisico nell'era dello streaming

Il vinile ha stabilmente sopravanzato gli altri formati fisici e digitali, imponendosi come elemento chiave dal punto di vista economico nella discografia americana. La crescita del prezzo medio di un disco nuovo riflette non solo l'aumento della domanda, ma anche il valore percepito dagli appassionati per il supporto analogico e il suo carattere di oggetto da collezione.

Questa rinnovata popolarità è stata incentivata dagli stessi artisti di fama internazionale, che hanno investito in edizioni speciali, booklet e copertine elaborate, valorizzando l'esperienza fisica e visiva offerta dal vinile.

Nonostante le nuove abitudini di ascolto legate allo streaming, il successo del vinile negli Stati Uniti evidenzia come, accanto alla smaterializzazione della musica, permanga un forte desiderio di possesso e di interazione con l'oggetto, divenuto simbolo di una passione condivisa e riconosciuta anche dalle più giovani generazioni.