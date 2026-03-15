Motaz Malhees, attore palestinese e tra i protagonisti del film ‘La voce di Hind Rajab’, non parteciperà alla cerimonia degli Oscar 2026. L’evento, in programma al Dolby Theatre di Los Angeles, vedrà la presenza di numerose personalità del cinema internazionale, ma registrerà l’assenza di Malhees. La causa è il mancato rilascio del visto da parte delle autorità statunitensi. L’attore ha reso nota la notizia tramite un post sul proprio profilo Instagram, spiegando di non aver ottenuto il permesso di entrare negli Stati Uniti in quanto cittadino palestinese.

Il significato della candidatura di ‘La voce di Hind Rajab’

Il film ‘La voce di Hind Rajab’, diretto da Kaouther Ben Hania, è candidato nella categoria Miglior film internazionale agli Oscar 2026. L’opera narra la storia di Hind Rajab, una bambina di sei anni rimasta intrappolata in un’auto sotto attacco a Gaza. La piccola è protagonista di una drammatica chiamata di emergenza ai volontari della Mezzaluna Rossa. La pellicola ha già ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Leone d’Argento all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, dove la proiezione è stata accolta da calorosi applausi. La regista ha scelto di utilizzare la vera registrazione della telefonata, conferendo al film un impatto emotivo particolarmente intenso.

La reazione di Motaz Malhees all’esclusione

Nel suo messaggio, Motaz Malhees ha sottolineato che, pur non potendo essere fisicamente presente alla cerimonia, continuerà a sostenere il film e la sua storia. L’attore ha dichiarato: “puoi bloccare un passaporto, ma non una voce”, ribadendo il proprio orgoglio e la dignità di cittadino palestinese. Ha inoltre affermato che la storia di Hind Rajab e quella del popolo palestinese sono più grandi di qualsiasi ostacolo e che il loro messaggio sarà ascoltato. L’assenza di Malhees alla cerimonia degli Oscar rappresenta un caso che ha suscitato notevole attenzione e discussione nell’ambiente cinematografico internazionale.