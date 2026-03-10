L’11 marzo, il Teatro Valli di Reggio Emilia ospiterà Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione, una nuova esplorazione coreografica firmata da Anne Teresa De Keersmaeker e Radouan Mriziga. Lo spettacolo si ispira alle celebri Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, basandosi sull’incisione dei concerti realizzata dalla violinista Amandine Beyer, da tempo collaboratrice della compagnia Rosas, e dal suo ensemble Gli Incogniti.

Le Quattro Stagioni sono universalmente riconosciute come un caposaldo del repertorio musicale, una vera e propria ode alla natura.

De Keersmaeker e Mriziga, che avevano già collaborato in 3ird5 @ w9rk (2020), condividono un profondo interesse per l’osservazione della natura, la geometria e l’astrazione del movimento. Entrambi sono inoltre attenti alla relazione tra l’uomo e l’ambiente naturale, tema reso ancora più urgente dalla crisi climatica. La loro riflessione si interroga sull’attualità del concetto stesso di stagioni: “Esistono ancora, davvero, quattro stagioni?”

A questa domanda si aggiunge una prospettiva storico-geografica. Vivaldi compose queste musiche trecento anni fa nel bacino del Mediterraneo, un’area storicamente crocevia di culture e scambi. De Keersmaeker e Mriziga rileggono questo contesto come un invito a riflettere sulla circolazione dei saperi, dei poteri e delle narrazioni.

Il linguaggio coreografico dello spettacolo si articola seguendo la struttura della composizione musicale, esplorando le associazioni emotive che essa suscita. Il risultato è un contrappunto danzato che esalta sia il carattere contemplativo sia la necessità espressiva della musica di Vivaldi. Sul palco, gli interpreti sono Boštjan Antončič, Nassim Baddag, Lav Crnčević e José Paulo dos Santos.

Danza e musica barocca in scena al Teatro Valli

Il Teatro Municipale Valli, comunemente noto come Teatro Valli di Reggio Emilia, è il palcoscenico di questo evento. Storico teatro della città, intitolato all’attore Romolo Valli dagli anni ottanta, si inserisce nel vivace panorama culturale reggiano, con una programmazione che spazia tra opera, musica e danza.

La proposta di De Keersmaeker e Mriziga valorizza ulteriormente questo contesto, promuovendo un dialogo fertile tra coreografia contemporanea e repertorio barocco.

Vivaldi, il Mediterraneo e la rilettura coreografica

Antonio Vivaldi compose le Quattro Stagioni, parte dell’opera Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione, circa tre secoli fa, esprimendo la sensibilità barocca per la descrizione musicale della natura. L’odierna rilettura coreografica ne amplifica le implicazioni concettuali. La riflessione sulle stagioni naturali e sulle loro trasformazioni diventa così una metafora delle dinamiche culturali e ambientali. Lo spettacolo riesce ad attualizzare un’opera barocca attraverso una forma espressiva contemporanea, dimostrando come Vivaldi possa ancora fungere da ponte tra passato e presente.