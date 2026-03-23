In un mondo che appare sempre più divisivo, autoritario e violento, il teatro si trova di fronte alla sfida cruciale di connettere popoli, comunità e culture, spingendoci a interrogarci sul nostro percorso. Questo il messaggio di Willem Dafoe, attuale direttore artistico del settore Teatro della Biennale di Venezia, in occasione della 64esima Giornata Mondiale del Teatro, che si celebra il 27 marzo. Dafoe sottolinea l'importanza di evitare che il teatro si corrompa in una mera impresa commerciale dedita all'intrattenimento o in un arido custode istituzionale delle tradizioni, promuovendone invece la sua intrinseca forza unificante.

La Giornata Mondiale del Teatro, istituita dall'UNESCO nel 1962 durante la cerimonia di inaugurazione del Teatro delle Nazioni a Parigi, rappresenta un appuntamento annuale. Ogni anno, una personalità di spicco della scena artistica internazionale viene invitata a condividere riflessioni sul ruolo vitale e la funzione sociale e culturale che il teatro continua a rivestire. In Italia, la ricorrenza è curata dal Centro Italiano dell'International Theatre Institute – ITI Unesco, con sede presso l'Astràgali Teatro di Lecce e presieduto da Fabio Tolledi. Tolledi evidenzia come questa giornata offra la possibilità di fermarsi per riflettere sull'importanza del teatro e della produzione culturale nella vita delle collettività, delle comunità e degli individui.

Willem Dafoe: tra avanguardia e riconoscimenti internazionali

La visione di Willem Dafoe si manifesta chiaramente nel suo ruolo di direttore artistico del settore Teatro della Biennale di Venezia, dove promuove un approccio attento alla funzione civile e collettiva delle arti sceniche. La sua carriera è profondamente segnata dalla co-fondazione del Wooster Group, un collettivo d'avanguardia riconosciuto per la ricerca e la sperimentazione sulle forme sceniche. Ha inoltre collaborato con figure di spicco del panorama artistico internazionale, tra cui Bob Wilson, Marina Abramovic, Richard Foreman e Romeo Castellucci, dimostrando una costante propensione al dialogo tra diverse espressioni artistiche.

Oltre alla sua significativa attività teatrale, Dafoe vanta una brillante carriera cinematografica, culminata in quattro nomination agli Oscar e nel prestigioso riconoscimento della Coppa Volpi come miglior attore alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018. Queste esperienze internazionali conferiscono ulteriore risonanza e autorevolezza al suo messaggio in una giornata dedicata ai legami e alle contaminazioni tra culture.

Attraverso la voce di Willem Dafoe e il lavoro delle istituzioni italiane di riferimento, come l'ITI Unesco, la Giornata Mondiale del Teatro continua a rappresentare un'occasione fondamentale per la condivisione e l'interrogazione critica, ribadendo il ruolo insostituibile delle arti sceniche nella coesione sociale e nella formazione della cittadinanza.