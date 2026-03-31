Il rapper e cantautore Willie Peyote ha annunciato il suo atteso ritorno sui palchi con il Club Tour 2026, un evento che segna una nuova fase della sua carriera musicale. L'annuncio arriva in concomitanza con l'uscita di "Burrasca", il suo nuovo singolo, disponibile da pochi giorni. I fan potranno assicurarsi i biglietti per le date del tour tramite My Live Nation, con la vendita generale che prenderà il via il primo aprile.

"Burrasca": il nuovo singolo e la sua essenza

"Burrasca" si presenta come il primo, significativo capitolo del nuovo progetto discografico di Willie Peyote.

Il brano, frutto della collaborazione artistica tra lo stesso Peyote e i produttori Fudasca e Stefano Genta, si distingue per un'atmosfera intima e profondamente riflessiva. L'arrangiamento, incentrato su voce e chitarra, mette in risalto una sonorità più delicata rispetto alle produzioni precedenti dell'artista.

Willie Peyote, da sempre riconosciuto per la sua acuta capacità di analisi critica della realtà circostante, in questa nuova composizione adotta un tono più personale e introspettivo. Attraverso "Burrasca", l'artista torinese trasmette un messaggio universale di resistenza e speranza, sottolineando l'importanza di trovare un appiglio nei momenti di difficoltà. Come dichiarato dallo stesso Peyote, la canzone vuole essere un promemoria dell'importanza di avere "qualcuno a cui aggrapparsi" quando si è in balia delle tempeste della vita.

Le date del Club Tour 2026: un viaggio musicale in Italia

Il Club Tour 2026 porterà Willie Peyote ad esibirsi in diverse città italiane, offrendo ai suoi numerosi fan l'esclusiva opportunità di ascoltare dal vivo sia i brani inediti che le canzoni che hanno costellato la sua già ricca carriera. Il calendario dei concerti, prodotto e organizzato da Live Nation, include tappe significative in alcune delle principali città della penisola.

Le tappe previste sono: 10 ottobre a Nonantola (MO) presso il Vox Club; 20 ottobre a Milano al Fabrique; 23 ottobre a Molfetta (BA) all'Eremo Club; 24 ottobre a Napoli alla Casa della Musica; 27 ottobre a Bologna all'Estragon; 30 ottobre a Firenze al Teatro Cantiere Carrara; 31 ottobre a Roma all'Atlantico; 3 novembre a Venaria Reale (TO) al Teatro Concordia; e infine, 7 novembre a Padova all'Hall.

Ogni appuntamento sarà un'occasione unica per immergersi nell'universo musicale di Willie Peyote, unendo le sue caratteristiche sonorità urban a profonde riflessioni sulla società contemporanea.

Willie Peyote: l'artista e la sua evoluzione

Willie Peyote, all'anagrafe Guglielmo Bruno, è unanimemente considerato uno dei rappresentanti più originali e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea. Attivo da diversi anni, l'artista si è distinto per la sua scrittura ironica, tagliente e sempre attenta ai temi sociali, elementi che lo hanno reso una voce autorevole nel panorama musicale.

La sua partecipazione al Festival di Sanremo ha ulteriormente consolidato la sua notorietà, ma è attraverso progetti come "Burrasca" e il nuovo tour che Willie Peyote conferma la sua costante evoluzione artistica.

Con la volontà di sperimentare nuove sonorità e di approfondire la sua vena più intima, l'artista continua a sorprendere il pubblico, dimostrando una maturità e consapevolezza che lo rendono un punto di riferimento per il cantautorato urban italiano.