Dal 25 marzo al 17 maggio, il Museo Nazionale Romano ospita nelle suggestive Terme di Diocleziano la mostra "Metamorphoses" dell’artista cinese Wu Jian’an. Questa importante esposizione propone un dialogo profondo tra il classicismo occidentale e la filosofia orientale, presentando opere di forte impatto visivo. Frutto di un’approfondita ricerca artistica e letteraria e di un raffinato percorso artigianale, le creazioni di Wu Jian’an si inseriscono perfettamente negli antichi ambienti termali, valorizzando il loro simbolismo intrinseco legato ai concetti di trasformazione e mutazione, temi cardine sia nel pensiero classico che in quello taoista.

L’allestimento, concentrato nelle Aule X e XI-XIIbis delle Terme di Diocleziano, espone sculture in pelle traslucida e in vetro, molte delle quali di grandi dimensioni. Le 360 opere in pelle formano installazioni multi-strato che mutano con la variazione della luce, offrendo un’esperienza dinamica. Le serie in vetro, invece, catturano l’essenza del cambiamento attraverso giochi di trasparenze e forme fluide. La spinta creativa e la maestria tecnica di Wu Jian’an si fondono in una riflessione visiva sul tema della metamorfosi e sul dialogo continuo tra due grandi tradizioni culturali.

Il dialogo tra Archeologia e Arte Contemporanea

L’intera esposizione trova le sue radici nel contesto simbolico delle Terme di Diocleziano, un luogo scelto proprio per il suo significato di spazio di passaggio, metamorfosi e cambiamento.

Queste Terme, tra i maggiori complessi archeologici dell’Urbe, erette tra la fine del III e l’inizio del IV secolo, sono un emblema della Roma Imperiale. In questi ambienti storici, Wu Jian’an realizza una sintesi armoniosa tra la classicità occidentale – richiamando in particolare il mito della trasformazione narrato nelle Metamorfosi di Ovidio – e il pensiero taoista, incentrato sull’armonia e sulla mutazione continua dell’esistente.

L’allestimento e la progettualità della mostra si inseriscono in un più ampio dialogo tra le civiltà. Wu Jian’an non contrappone, ma armonizza, integrando i temi della filosofia cinese – come l’accoglimento del cambiamento e la valorizzazione dello stato di passaggio – in una narrazione contemporanea e universale.

Il confronto tra i materiali utilizzati (pelle e vetro), i formati e i simbolismi evidenzia la volontà di superare i confini tradizionali tra Oriente e Occidente, attraverso un linguaggio visivo aperto e meditativo.

La poetica di Wu Jian’an: tra mito e filosofia

La poetica di Wu Jian’an si fonda sul richiamo alla letteratura e alla mitologia antica, come dimostrano i riferimenti a Ovidio e al ciclo delle metamorfosi, ma anche sull’approfondimento del pensiero taoista, che interpreta la continuità del cambiamento come un aspetto essenziale della natura e dell’essere umano. Attraverso le installazioni presentate al Museo Nazionale Romano, l’artista esplora la dimensione articolata della mutazione: ogni opera invita il visitatore a riflettere sull’instabilità, sulla sospensione e sulla possibilità di un’armonia tra elementi apparentemente distanti.

Le Terme di Diocleziano, con la loro storia millenaria, conferiscono alle opere un valore aggiunto, offrendo al pubblico uno scenario unico per un’esplorazione delle radici storiche e filosofiche della trasformazione, un tema che da sempre attraversa sia la cultura europea che quella cinese. La mostra "Metamorphoses" rafforza il ruolo del Museo Nazionale Romano come luogo di incontro e sperimentazione artistica tra le antiche vestigia della capitale e la sorprendente creatività contemporanea.