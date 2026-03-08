Yuja Wang ha regalato tre serate memorabili all’Auditorium Parco della Musica di Roma, esibendosi il 5, 6 e 7 marzo 2026 nella Sala Santa Cecilia. La pianista ha affrontato il repertorio non solo suonando ma anche dirigendo l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nonostante una febbre alta di 39 °C, annunciata poco prima dell’inizio dal Presidente‑Sovrintendente Massimo Biscardi. La sua performance ha suscitato una «lunga e affettuosa ovazione» in sala.

Il programma delle serate, sotto la direzione di Eric Jacobsen, prevedeva l’esecuzione de La mer di Debussy.

Successivamente, la Wang ha eseguito il Concerto per pianoforte op. 38 di Samuel Barber e il Secondo Concerto per pianoforte op. 16 di Prokof’ev, che ha diretto personalmente. L’esito è stato un autentico trionfo, con sale gremite, applausi prolungati ed entusiasmo diffuso ogni sera.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha evidenziato come il successo abbia premiato la «straordinaria prova di Yuja Wang», definita protagonista per «virtuosismo, energia, carisma e stile inconfondibile». Particolarmente apprezzata è stata anche la «splendida risposta dell’Orchestra», lodata per «compattezza, slancio e qualità sonora», sia nell’esecuzione di Debussy sotto Jacobsen, sia nel Secondo Concerto di Prokof’ev, affrontato con notevole energia e coesione.

Nonostante l’impegno richiesto da due pagine concertistiche impegnative nella stessa serata e le difficili condizioni fisiche, Wang ha offerto al pubblico una serie di bis ogni sera. Giovedì ha proposto brani di Mendelssohn, Márquez e Schubert; venerdì musiche di Chopin, Prokof’ev, Gluck e Kapustin; sabato ancora Schubert, Márquez e Šostakóvič. L’Accademia ha espresso la «più sincera riconoscenza» per aver sostenuto il concerto di sabato con «straordinaria dedizione» e per la generosità dimostrata verso il pubblico in condizioni fisiche così precarie.

Il contesto artistico della tournée romana

Yuja Wang è un’interprete solista abituale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nella stagione 2025‑2026, ha tenuto concerti nella stessa Sala Santa Cecilia con repertori complessi, incluso il celebre Secondo Concerto per pianoforte di Prokof’ev, programmato per il 5, 6 e 7 marzo 2026 sotto la direzione di Teodor Currentzis.

Questo concerto è noto per la sua complessità tecnica e cromatica, caratterizzato da un linguaggio musicale pieno di «pungente ironia e sarcasmo» e da una tecnica «sbalorditiva» completamente dominata dalla pianista.

Yuja Wang: virtuosismo, carriera e stile

Nata nel 1987, Yuja Wang è riconosciuta a livello internazionale per il suo virtuosismo, la padronanza tecnica e l’intensità espressiva. Legata all’etichetta Deutsche Grammophon, ha pubblicato numerosi CD e DVD, tra cui un DVD del Terzo Concerto per pianoforte di Prokof’ev con la direzione di Claudio Abbado. La sua reputazione unisce eccezionale musicalità a una presenza scenica distintiva.

Uno storico articolo del 2015 la descriveva come dotata di «strabiliante tecnica» e presenza scenica potente, elementi che sono passati da essere parte della sua fama a complemento della sostanza musicale.

La specializzazione nel repertorio novecentesco e contemporaneo è parte del suo tratto distintivo, e la scelta di repertorio per i concerti romani rispecchia questa inclinazione e il legame consolidato con proposte artistiche impegnative e fisicamente intense.