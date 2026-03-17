L'étoile del Bolshoi, Svetlana Zakharova, non parteciperà al gala internazionale di danza Les Étoiles (20 e 21 marzo, Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma). La decisione di ritirare l'invito all'artista russa, annunciata dall'organizzazione di Daniele Cipriani, riflette la delicatezza del contesto internazionale, segnato da dibattiti sulla presenza russa in eventi culturali.

Concepito come "Il Gala dell’amore" per unire gli artisti tramite la danza, l'evento aveva invitato Zakharova nel rispetto delle normative vigenti, non essendo la ballerina soggetta a sanzioni UE.

Tuttavia, comunicazioni istituzionali e "messaggi sentiti e dolorosi" hanno sollecitato una riflessione sulla responsabilità simbolica delle istituzioni culturali. Si è evidenziato il rischio di fraintendimenti, strumentalizzazioni o di apparire come una normalizzazione di situazioni complesse. Per queste ragioni, pur riaffermando il rispetto per la libertà di espressione artistica e la contrarietà a ogni discriminazione per nazionalità, l'invito è stato ritirato.

Contesto delle tensioni e precedenti

La vicenda romana si inserisce in un quadro più ampio di tensioni internazionali, dove la cultura è spesso al centro di dibattiti politici. L'organizzazione di Les Étoiles ha valutato che, nonostante l'assenza di impedimenti legali, la potenziale percezione dell'evento come "normalizzazione" del conflitto in Ucraina fosse un rischio troppo elevato.

L'impegno del gala resta quello di "costruire ponti tramite la danza", consapevole della fragilità degli equilibri tra diplomazia culturale e sensibilità sociale.

Un episodio simile si era già verificato a Firenze, dove il Maggio Musicale Fiorentino aveva sospeso uno spettacolo con Svetlana Zakharova e Vadim Repin. La decisione fiorentina era giunta dopo una protesta dell'ambasciata ucraina, che contestava la presunta vicinanza degli artisti al presidente russo Vladimir Putin. Ciò aveva provocato una reazione da parte dell'ambasciata russa.

Il gala prosegue con un cast internazionale

Nonostante l'esclusione dell'étoile russa, il gala Les Étoiles proseguirà con un cast di altissimo livello. Tra gli artisti confermati figurano nomi come Bleuenn Battistoni, Lucia Lacarra e Tiler Peck, insieme a numerosi altri danzatori di fama internazionale.

L'obiettivo è promuovere "l'incontro tra le stelle più luminose della danza internazionale", continuando a "costruire ponti" a passo di danza, senza trascurare le responsabilità sociali della cultura.