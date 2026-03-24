Iva Zanicchi ha voluto rendere un toccante omaggio a Gino Paoli, definendo le sue canzoni la "colonna sonora della sua vita". In un collegamento televisivo, la cantante ha condiviso ricordi ed emozioni, evidenziando l'impatto profondo della musica di Paoli sulla sua esistenza, in particolare nella sua giovinezza, e il valore emotivo dei suoi brani.

"Sapore di sale" e i ricordi giovanili

La Zanicchi ha rievocato un momento significativo della sua adolescenza: una serata al mare con il suo primo amore, trascorsa ballando sulle note di "Sapore di sale".

Questo aneddoto personale sottolinea come i brani di Gino Paoli fossero catalizzatori di emozioni e memorie, scandendo i passaggi importanti della vita della cantante. La melodia e le parole sono rimaste impresse, simbolo di un'epoca e di un sentimento.

Rimpianto per un duetto mancato e ammirazione artistica

Con sincerità, Iva Zanicchi ha espresso il rammarico di non aver mai inciso un brano con Gino Paoli, nonostante avesse chiesto al maestro di scrivere una canzone per lei, un desiderio rimasto tale. Ha confessato una certa invidia per Ornella Vanoni, interprete di "Senza fine", brano che la Zanicchi avrebbe voluto cantare. Ha ribadito la convinzione che le canzoni di Gino Paoli siano "eterne", destinate a superare il tempo e a emozionare generazioni.

Il legame affettuoso e l'eredità poetica

Oltre al valore artistico e umano, la Zanicchi ha ricordato il lato affettuoso di Gino Paoli. Ha raccontato con un sorriso che il cantautore la chiamava giocosamente "Zanicchiola", un nomignolo che testimoniava la stima e la simpatia reciproca. Questo dettaglio aggiunge calore al ritratto di Paoli, mostrando un legame oltre il piano professionale. La cantante ha concluso il suo omaggio evidenziando la profondità poetica delle opere di Gino Paoli, un'eredità che continuerà a risuonare ed emozionare, mantenendo vivo il suo ricordo.