La celebre maison italiana Zegna ha annunciato che la sua prossima sfilata si terrà a Los Angeles il 5 giugno 2026. Questo evento segna una novità significativa per il brand, che ha tradizionalmente fatto riferimento al calendario milanese delle sfilate maschili. La scelta di Los Angeles come location per la presentazione della nuova collezione sottolinea la volontà del marchio di rafforzare la propria presenza internazionale e stabilire un legame ancora più profondo con il mondo di Hollywood.

L’annuncio segue la recente decisione di Zegna di lasciare la settimana della moda maschile di Milano, confermando la rilevanza strategica della capitale del cinema mondiale per l’espansione del marchio.

La scelta è dettata dal desiderio di esplorare nuovi orizzonti e valorizzare il rapporto con la cultura cinematografica e creativa degli Stati Uniti. La data, fissata per il 5 giugno, mira a catalizzare l’attenzione di stampa internazionale, buyer e opinion leader sull’evento californiano.

Zegna e il legame con il mercato nordamericano

La scelta di Los Angeles consolida ulteriormente il rapporto tra Zegna e il mercato nordamericano, già strategico per la maison sia dal punto di vista commerciale che d’immagine. Zegna ha storicamente posto attenzione agli Stati Uniti come area di sviluppo, con boutique nelle principali città americane e frequenti collaborazioni con personalità del cinema e dello spettacolo.

Los Angeles rappresenta uno dei maggiori centri di consumo per il settore luxury negli USA e costituisce uno scenario ideale per ampliare la visibilità del brand presso un pubblico internazionale.

La nuova sfilata negli Stati Uniti permette al marchio di dialogare direttamente con il mondo dell’entertainment, ponendo le basi per future collaborazioni e iniziative di marketing integrate con il tessuto creativo della città. La decisione di programmare un evento al di fuori delle tradizionali fashion week europee riflette una tendenza più ampia del lusso verso la ricerca di location e narrazioni differenti, capaci di coinvolgere comunità più ampie e trasversali.

Storia e sviluppo di Zegna

Fondata nel 1910 a Trivero, in Piemonte, Zegna è oggi uno degli attori principali nel panorama della moda maschile di alta gamma mondiale.

Il marchio è noto per la qualità dei tessuti, l’attenzione al dettaglio e la continua ricerca di innovazione stilistica e tecnologica. Nel corso della sua storia, Zegna ha consolidato una rete globale di boutique e punti vendita, contribuendo a definire lo stile italiano in campo internazionale. La maison è protagonista di numerosi progetti a sostegno della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, in linea con una visione etica del settore moda.

Nel tempo, Zegna ha collaborato con registi, produttori e attori per realizzare capi su misura indossati in occasione di premi, festival e cerimonie. L’apertura verso il mercato statunitense non rappresenta solo una strategia commerciale, ma anche un’opportunità culturale per affermare i valori del Made in Italy. L’evento in programma a Los Angeles il 5 giugno 2026 intende rafforzare questa direzione, collocando il marchio al centro di uno scenario globale sempre più dinamico e competitivo.