The Drama – Un segreto è per sempre, il film diretto dal norvegese Kristoffer Borgli e interpretato da Zendaya e Robert Pattinson, è tra i titoli più attesi e discussi dell'anno. L'uscita nelle sale italiane è fissata per il 1° aprile, negli Stati Uniti il 3 aprile. La pellicola è già accompagnata da un acceso dibattito a causa del delicato tema sociale che affronta.

Le polemiche nascono da un attacco pubblico ai realizzatori. Tom Mauser, padre di una vittima della strage di Columbine e attivista per il controllo delle armi, ha criticato la trama definendola “terribile” e inappropriata nel trattare il doloroso tema delle tragedie scolastiche.

La discussione si è intensificata anche in Italia, richiamando alla mente recenti episodi simili, come la vicenda avvenuta in una scuola del Bergamasco.

Trama e protagonisti: un segreto che sconvolge

La trama, ancora in parte sotto embargo, segue la vita di Emma (Zendaya) e Charlie (Pattinson), una giovane coppia brillante e di successo in procinto di sposarsi. Un segreto rivelato per gioco a tavola tra amici sconvolge i loro equilibri, portandoli a rimettere in discussione sentimenti e scelte. Il cast include anche Mamoudou Athie, Alana Haim, Hailey Gates e Zoe Winters.

Durante la promozione a Roma, il regista e gli attori hanno risposto solo a domande sulla genesi del progetto e sui personaggi, evitando richiami all'attualità.

Zendaya ha riflettuto sulla conoscenza di sé e degli altri nelle relazioni: “Non tutte le relazioni sono destinate a durare per sempre, ma da ognuna c’è qualcosa da imparare”. Pattinson ha aggiunto che “l’essere sorpresi da chi abbiamo accanto ci porta anche ad imparare qualcosa di più su di noi”.

Produzione, ambientazioni e profili dei personaggi

Prodotto da A24, The Drama è stato girato e ambientato a Boston. I personaggi di Emma Harwood e Charlie Thompson, interpretati da Zendaya e Pattinson, provengono da contesti differenti. Emma, di Baton Rouge, Louisiana, si è trasferita a Boston dove lavora in una libreria. Charlie, londinese e formatosi all’Eaton College, è direttore di un museo. Questa diversità arricchisce la complessità narrativa.

La capacità dei due attori di rendere le sfumature emotive dei personaggi è un punto di forza. Zendaya si è sentita coinvolta dalla vulnerabilità di Emma: “Tutti abbiamo dentro una versione più giovanedi noi stessi dalla quale non veniamo mai abbandonati del tutto”. Pattinson descrive Charlie come innocente, o forse crede di esserlo, e protetto dal suo contesto privilegiato, ma destabilizzato quando le certezze vengono meno. Ha anche rivelato un aneddoto sulla lavorazione, dove una scena lo ha portato a un'intensa riflessione, poi chiarita da Zendaya con la semplicità del significato letterale.

Temi sociali e l'impatto del passato

Il dibattito sul film ruota attorno all'uso di un tema sociale attuale e delicato.

La critica di Tom Mauser, che evidenzia una mancanza di sensibilità nell'approccio alle tragedie scolastiche, ha generato un acceso confronto. Il film esplora anche i temi dell'identità, della crescita personale e dell'influenza del passato: “Non si può venire giudicati per i pensieri che custodiamo dentro di noi... L’importante è crescere, volere diventare persone migliori”, ha affermato Zendaya.

The Drama si configura come una dramedy moderna che indaga le relazioni e la conoscenza di sé, con una narrazione attenta ai passaggi psicologici dei protagonisti. La pellicola è destinata a far discutere per i suoi spunti tematici e per la scelta di connettere una storia di coppia a questioni di stringente attualità sociale e culturale.