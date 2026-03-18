L'attrice Zendaya ha catalizzato l’attenzione mondiale presentandosi in un abito da sposa di raso bianco alla première di The Drama, tenutasi il 18 marzo 2026 a Los Angeles. L'evento, tra i più attesi dell’anno, ha trasformato il red carpet in un suggestivo tappeto bianco, adornato da elaborate composizioni floreali e caratterizzato da un dress code nuziale. La serata ha richiamato una folla tale da bloccare il traffico su Sunset Boulevard e riempire ogni parcheggio, a testimonianza dell'interesse per il nuovo progetto cinematografico diretto da Kristoffer Borgli.

Sul tappeto bianco, Zendaya ha sfoggiato un abito da sposa in raso bianco, con un corpetto strutturato e una scollatura profonda sulla schiena. Al suo fianco, il co-protagonista Robert Pattinson ha scelto un completo rosa con camicia verde. Il cast includeva Mamoudou Athie e Alana Haim, insieme al regista norvegese Kristoffer Borgli, noto per Sick of Myself (2022) e Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo? del 2023. Prima della proiezione, Borgli ha ironizzato sull’impossibilità di definire il genere del film: “Qualcuno lo definisce drama — diciamo che il titolo ci mette del suo — altri commedia, rom-com o commedia nera: scegliete voi se ridere o piangere, basta che facciate buone recensioni”.

"The Drama": presenze illustri e progetti futuri

La première di The Drama ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo cinematografico, come l’attore Jesse Plemons e il regista Denis Villeneuve. Presente anche Andrea Romeo, fondatore della bolognese I Wonder Pictures, che ha annunciato l’arrivo del film nelle sale italiane a partire dal 2 aprile. La presenza di pubblico e personalità ha sottolineato il rilievo attribuito a The Drama, tra i lanci hollywoodiani di punta del 2026. Dopo le riprese, Villeneuve ha riunito Pattinson e Zendaya nel cast di Dune 3, il cui debutto nelle sale è previsto per dicembre dello stesso anno. La serata ha rappresentato un momento di incontro per talenti internazionali impegnati nei progetti più discussi della stagione.

Zendaya: stile e rumors di matrimonio tra Parigi e Los Angeles

L’attenzione su Zendaya non si è limitata alla première di Los Angeles. Pochi giorni prima, il 10 marzo 2026, l’attrice ha riscosso grande interesse per il suo look total white alla sfilata Louis Vuitton Women’s Wear Fall/Winter 2026‑2027, durante la Paris Fashion Week. In quell’occasione, Zendaya si è presentata con un outfit che rievocava l’eleganza di una camicia bianca classica abbinata a una gonna a bolle bianca e accessori neri, con gioielli in argento e un anello d’oro. Quest'ultimo ha alimentato le speculazioni su un possibile matrimonio con Tom Holland, voci già circolate dopo le dichiarazioni del suo stilista Law Roach, che aveva scherzato sul fatto che le nozze fossero già avvenute.

Nonostante ciò, al momento della pubblicazione, non sono giunte conferme ufficiali dalla coppia.

L’immagine di Zendaya in abito bianco, tra Los Angeles e Parigi, rafforza la sua posizione di icona di stile, capace di dettare tendenze e generare dibattito. Tra cinema e fashion, Zendaya conferma la sua centralità tra le figure più seguite e influenti.