In Francia, centosettanta scrittori hanno dichiarato l'intenzione di non pubblicare più con la storica casa editrice Grasset. La decisione è un atto di protesta contro il “licenziamento” dell'amministratore delegato Olivier Nora, ritenuto dagli autori un “atto di coraggio e di resistenza”. Essi attribuiscono la responsabilità dell'allontanamento di Nora al magnate mediatico Vincent Bolloré, denunciando collettivamente l'influenza del gruppo Hachette e del suo azionista di riferimento sull'indipendenza editoriale. L'iniziativa, emersa durante il Festival du Livre de Paris del 2026, ha catalizzato l'attenzione dell'intero settore culturale francese.

La lettera aperta, firmata da nomi di spicco come Virginie Despentes, Sorj Chalandon, Bernard-Henri Lévy e Frédéric Beigbeder, definisce la mossa del gruppo un “oltraggio inaccettabile all'indipendenza editoriale”. Gli autori hanno dichiarato: “Siamo autori Grasset… ma non firmeremo il nostro prossimo libro con Grasset”. Antoine Gallimard ha espresso solidarietà, definendo la loro scelta un “atto di coraggio”. Il Syndicat de la librairie française ha interpretato l'estromissione di Nora come un passo significativo nell'allineamento del gruppo Hachette alle strategie di Bolloré. La direzione di Grasset ha contestualmente annunciato la nomina di Jean-Christophe Thiery, CEO di Louis Hachette Group e fedelissimo di Bolloré, alla guida della casa editrice.

La vicenda ha suscitato reazioni politiche, con denunce di “purghe nell'editoria” e di un'“offensiva dell'ideologia reazionaria e dei soldi”. La ministra della Cultura, Catherine Pégard, nel suo discorso inaugurale al Festival, ha enfatizzato il “rapporto di fiducia” tra editori e autori.

La protesta: autori, editoria e indipendenza

Oltre centosettanta autori, espressione di diverse correnti letterarie, si sono uniti contro ciò che percepiscono come un tentativo di limitare la libertà dell'editoria francese. Tra i firmatari figurano scrittori come Vanessa Springora e Laurent Binet. Alcuni hanno preannunciato azioni legali per recuperare i diritti delle proprie opere già pubblicate con Grasset, evidenziando la preoccupazione per il futuro del pluralismo culturale.

L'allontanamento di Olivier Nora, alla guida di Grasset per ventisei anni, è stato interpretato come la caduta di un'«ultima barriera contro idee reazionarie». La tensione nel settore è stata palesata anche da gesti simbolici, come la rottura pubblica del contratto da parte del giornalista David Dufresne.

Il “caso Grasset” si inserisce in un più ampio dibattito sull'accentramento delle industrie culturali in Francia. Nel 2023, il gruppo Vivendi, di proprietà di Vincent Bolloré, ha acquisito Hachette Livre, il principale editore e distributore di libri nel paese e uno dei maggiori a livello globale. Questo conglomerato include, oltre a Grasset, altre storiche case editrici come Fayard. Le preoccupazioni riguardano anche le scelte editoriali, con Fayard che ha pubblicato autori associati alla destra radicale francese, tra cui Jordan Bardella e Philippe de Villiers.

Contesto e ripercussioni sull'editoria

L'espansione del gruppo Bolloré, che abbraccia non solo l'editoria ma anche i media (televisione, radio, stampa), è vista da molti come una minaccia alla salute democratica e alla diversità culturale. Si teme che una singola entità possa condizionare significativamente la produzione e la distribuzione dei contenuti culturali. Il gruppo Hachette Livre detiene centinaia di marchi editoriali a livello mondiale, pubblicando testi scolastici, narrativa, saggistica, fumetti e manga, e gestisce le librerie Relay nelle principali stazioni ferroviarie francesi. Nel 2026, Hachette si è posizionata come il secondo editore per rilevanza nel Regno Unito e il terzo negli Stati Uniti.

Le modalità operative di Bolloré sono state oggetto di diverse polemiche, culminate in indagini giudiziarie su alcune piattaforme mediali del gruppo per questioni relative ai contenuti diffusi. Lo stesso Vincent Bolloré, intervenendo davanti al Senato francese, ha negato qualsiasi intento di ingerenza politica, affermando che il suo impegno nel settore culturale è dettato da ragioni economiche e dal desiderio di promuovere la “soft power” francese. L'attuale mobilitazione degli autori e il dibattito sulla concentrazione editoriale rimangono al centro dell'attenzione pubblica in Francia, con l'obiettivo di salvaguardare il pluralismo e l'indipendenza dell'industria culturale nazionale.