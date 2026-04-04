Il Teatro di San Carlo di Napoli ospiterà martedì 7 aprile 2026 un recital del mezzosoprano Aigul Akhmetshina, accompagnata al pianoforte da Jonathan Papp, nell'ambito della Stagione di Concerti 2025/2026. Un'iniziativa con la Città Metropolitana di Napoli riserva duecento biglietti a prezzo speciale per avvicinare un pubblico più ampio alla cultura musicale.

Fulvio Macciardi, sovrintendente del San Carlo, ha dichiarato: "Il San Carlo è patrimonio vivo della città e dei suoi cittadini: crediamo fortemente in un teatro che dialoghi con la propria comunità.

Iniziative come questa vanno nella direzione di rafforzare un legame autentico con il territorio, rendendo l’esperienza musicale sempre più accessibile e condivisa". Sergio Colella, consigliere metropolitano con delega ai Giovani, Sport ed Eventi, ha aggiunto: "Questo concerto della Città Metropolitana di Napoli ci consente di abbattere le distanze che separano troppe persone da uno dei teatri lirici più belli al mondo. Invito tutti, in particolare i giovani, a cogliere questa opportunità straordinaria: vivere dal vivo una voce come quella di Aigul Akhmetshina nel Teatro di San Carlo, il più antico d’Europa, è un’esperienza che lascia il segno".

Il programma musicale

Il recital di Aigul Akhmetshina propone un repertorio che spazia dall'opera alla romanza da camera e alla musica per il cinema.

Il programma include arie di Rossini, Cilea, Čajkovskij, Saint-Saëns, Massenet e Bizet. La seconda parte presenta romanze russe di Rachmaninov, Rimskij-Korsakov e Balakirev, oltre a brani cinematografici e d'autore, con la prima esecuzione italiana di "Mujer fatal" di Elena Roussanova, scritto per la mezzosoprano.

Gli artisti

Aigul Akhmetshina, mezzosoprano, ha debuttato a 21 anni nel ruolo di Carmen, esibendosi in teatri internazionali. Premiata come Female Singer of the Year agli International Opera Awards 2023, il suo album "Aigul" è stato CD dell’anno agli Oper! Awards 2025. Jonathan Papp, pianista, è stimato per la formazione di talenti.

Il Teatro di San Carlo, il più antico d'Europa (fondato nel 1737), prosegue il suo impegno nella diffusione della cultura musicale. Le iniziative come i biglietti a prezzo speciale mirano a rendere l'esperienza musicale accessibile al pubblico, rafforzando il legame con la comunità e contribuendo allo sviluppo culturale.