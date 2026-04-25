La 25ª edizione di Open Roads: New Italian Cinema torna al Film at Lincoln Center di New York dal 28 maggio al 4 giugno, confermandosi un appuntamento cruciale per la promozione del cinema italiano negli Stati Uniti. La rassegna, frutto della collaborazione tra Cinecittà e Film at Lincoln Center, celebra quest'anno il suo quarto di secolo con un programma ricco e diversificato.

Quindici i lungometraggi in cartellone, con ben nove anteprime nordamericane, che offrono uno spaccato delle voci più affascinanti del panorama cinematografico italiano contemporaneo.

La selezione spazia dalla satira al dramma, fino a documentari avvincenti, attraversando generi eclettici.

Il film d’apertura è Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, già presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola vede Benedetta Porcaroli (premiata nella sezione Orizzonti) nei panni di una ventottenne che fugge con una bambina, convinta sia una versione più giovane di sé. Nel cast figura anche Chris Pine. Il tema della sorellanza è un filo conduttore che lega diverse opere, tra cui Elisa di Leonardo Di Costanzo e Le Bambine, esordio delle sorelle Bertani, un racconto di formazione ambientato nel 1997.

Tra anteprime e ritorni d’autore

Tra le anteprime nordamericane, spiccano Il Quieto Vivere di Gianluca Matarrese, che analizza la rivalità tra due cognate, e Un anno di scuola di Laura Samani, con Giacomo Covi (premiato a Venezia) nel ruolo di una diciassettenne svedese trasferita a Trieste.

Debutta anche Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, una parabola satirica sull’ossessione e la violenza del potere.

Il programma include La gioia di Nicolangelo Gelormini, una commedia dark con Valeria Golino, e Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi, commedia irriverente candidata a due David di Donatello, che esplora le relazioni sessuali.

La storia italiana rivive in Primavera di Damiano Michieletto, ambientato nella Venezia del Settecento e incentrato su Vivaldi, e in Il maestro di Andrea Di Stefano, commedia sportiva anni ’80. Le sperimentazioni visive sono rappresentate da Orfeo di Virgilio Villoresi, che rivisita il mito con stop-motion e riprese in 16mm. Completano la selezione i documentari Agnus Dei di Massimiliano Camaiti e Roberto Rossellini: Più di una Vita.

Omaggio a Roberto Rossellini, icona del Neorealismo

Un momento clou della 25ª edizione è la celebrazione del 120º anniversario della nascita di Roberto Rossellini, maestro indiscusso del cinema italiano del Novecento. Il festival gli rende omaggio con una proiezione speciale di Paisà, il suo capolavoro del 1946, simbolo del Neorealismo, che narrò la liberazione dell’Italia nel dopoguerra. A corredo, l’anteprima nordamericana del documentario Roberto Rossellini: Più di una Vita, un ritratto costruito attraverso ricco materiale d’archivio.

L’iniziativa si conferma una piattaforma strategica per l’internazionalizzazione e la valorizzazione della produzione nazionale. Dan Sullivan, programmatore di Film at Lincoln Center, ha espresso il piacere di presentare i film più entusiasmanti del nuovo cinema italiano, evidenziando una selezione particolarmente stimolante che bilancia nuovi talenti e omaggi a figure fondamentali come Rossellini.

Manuela Cacciamani, amministratrice delegata di Cinecittà, ha definito questa edizione un traguardo bellissimo, con una selezione di film davvero smagliante, giovane, sperimentale, piena di energie nuove, e ha ricordato Paisà come un capolavoro immenso che offriva una fotografia dell’Italia in diretta, piena di emergenza espressiva e speranza.

Nel programma figura anche il ritorno di Mario Martone con Fuori, candidato a nove Premi Donatello. La pluralità e vitalità del cinema italiano contemporaneo sono messe in luce, consolidando il ruolo di Open Roads tra gli addetti ai lavori e il pubblico di New York.