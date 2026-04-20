Si è concluso a Roma, il 20 aprile 2026, presso il rinomato cinema Rouge et Noir, il progetto educativo “A corto di Costituzione”. Questa iniziativa ha coinvolto attivamente 570 studenti, suddivisi in trenta classi provenienti da dieci diverse scuole superiori italiane. Attraverso percorsi laboratoriali intensivi, i giovani partecipanti hanno avuto l'opportunità di approfondire i principi della Costituzione, culminando nella realizzazione di otto cortometraggi originali e di grande impatto. L'obiettivo primario del progetto, ideato dall’associazione Trama, era “trasmettere alle ragazze e ai ragazzi la passione e l’amore per la Costituzione e far capire loro l’importanza di essere cittadini consapevoli”, come sottolineato da Gino Cattani, presidente di Trama.

La mattinata conclusiva ha visto la proiezione dei cortometraggi, frutto di un meticoloso lavoro svolto dagli studenti, sapientemente guidati da esperti del settore cinematografico e dai loro docenti. Il percorso didattico ha saputo fondere in modo efficace la didattica costituzionale con l'educazione civica e i linguaggi audiovisivi contemporanei, creando un'esperienza di apprendimento profondamente partecipativa e innovativa. Durante l'evento, Monica Cirinnà ha ribadito l'importanza che “la Costituzione è un bene di tutti e va praticata ogni giorno”. L'iniziativa ha ricevuto un significativo supporto istituzionale dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili.

Didattica innovativa: Costituzione e cinema si incontrano

La vera peculiarità di “A corto di Costituzione” risiede nel suo approccio laboratoriale, che ha permesso a studenti e studentesse di sperimentare in maniera concreta i principi costituzionali attraverso la creazione di prodotti audiovisivi. Gli otto cortometraggi realizzati non sono solo opere creative, ma rappresentano il risultato tangibile di un percorso collettivo mirato alla comprensione delle regole democratiche e dei valori civici fondamentali. Il lavoro dei giovani registi è stato costantemente affiancato da professionisti del mondo cinematografico, i quali hanno facilitato una perfetta integrazione tra il contenuto didattico e la narrazione per immagini.

Il cinema Rouge et Noir, sede dell'evento finale, è riconosciuto per la sua costante attenzione alle iniziative culturali ed educative, promuovendo attivamente i linguaggi visivi tra le nuove generazioni. Il coinvolgimento di trenta classi e il sostegno convinto delle istituzioni rendono questo progetto un esempio virtuoso e attuale di educazione civica integrata, capace di sviluppare le competenze chiave del ventunesimo secolo.

L'Associazione Trama e il sostegno delle istituzioni

L’associazione Trama, ideatrice e promotrice del progetto, vanta una consolidata esperienza nell'ambito dell'educazione civica e della formazione audiovisiva, spesso collaborando con istituzioni scolastiche e soggetti pubblici.

L'impegno diretto del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Dipartimento per le Politiche Giovanili evidenzia una chiara volontà istituzionale di potenziare nuovi e stimolanti percorsi formativi incentrati sulla cittadinanza attiva.

Il cinema Rouge et Noir di Roma, strategicamente inserito nel tessuto urbano della capitale, da anni dedica la sua programmazione e i suoi spazi a progetti specifici per le scuole, rassegne per bambini e percorsi di educazione all'immagine. Questo ruolo attivo nel territorio lo ha reso un punto di riferimento essenziale per la diffusione della cultura cinematografica tra i giovani. La partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti del mondo dell'educazione, sia nel corso del progetto che nell'evento conclusivo, testimonia il crescente interesse verso modalità didattiche innovative, capaci di creare un ponte significativo tra scuola, cittadinanza e arte cinematografica.