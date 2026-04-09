Il Festival Letterario Working Class torna a Campi Bisenzio (Firenze) dal 10 al 12 aprile 2026 per la sua quarta edizione. Organizzato dal Collettivo di fabbrica e dalle Edizioni Alegre, con la direzione artistica di Alberto Prunetti, l'evento si apre con un corteo per la riconversione industriale ecologica della GKN, fabbrica metallurgica occupata da tre anni e simbolo delle lotte operaie.

Tra gli ospiti, spiccano Paco Ignacio Taibo II e lo scrittore argentino Kike Ferrari, che presenterà il suo romanzo ‘Todos nostros’. Il festival valorizza la narrativa della classe lavoratrice, narrando esperienze e lotte.

Si basa sulla mobilitazione collettiva, senza sponsorizzazioni esterne, come evidenziato da Prunetti: «L’unica nostra risorsa è la partecipazione attiva di chi condivide questa esigenza politica e culturale».

Temi e prospettive della letteratura di classe

Il programma include incontri e dibattiti con operai, scrittori, editori e attivisti. Questa edizione si concentra sulla ‘transizione’, con enfasi sulla riconversione ecologica della ex GKN. La manifestazione è uno strumento di lotta. Prunetti ha affermato: «Il vecchio mondo sta morendo e quello nuovo tarda a comparire», sottolineando che la letteratura working class è «viva e in ripresa in molti Paesi».

Alberto Prunetti, noto per ‘Amianto. Una storia operaia’ e curatore della collana tematica per Edizioni Alegre, che ha rilanciato opere come ‘Tuta blu’.

L’edizione include attività per bambini e ragazzi, promuovendoun percorso di crescita collettivo e la parità di genere in una comunità solidale.

Il valore della narrazione dal basso

Obiettivo centrale è dare voce ai racconti di chi vive il lavoro manuale e precario. Prunetti evidenzia la dimensione autobiografica: «La letteratura working class è scritta da persone che nella vita svolgono attività spesso usuranti o malpagate, indispensabili al funzionamento della società, ma poco riconosciute». La realtà lavorativa è intrinsecamente legata alla quotidianità degli autori, che «tendono a rimasticare la propria esistenza», trasformando in narrazione il «rumore delle cucine» che resta in testa dopo una giornata di lavoro.

Il romanzo di Kike Ferrari, in anteprima, immagina un viaggio nel tempo che altera la storia della lotta di classe. Questa narrazione rafforza il legame tra letteratura e processi storici, riaffermando il ruolo della narrazione dal basso come strumento di coscienza collettiva. Il festival è così un appuntamento letterario, ma anche occasione di riflessione e mobilitazione sul presente e futuro della working class e delle sue rappresentazioni culturali.