Il Teatro Municipale di Piacenza ha ospitato il 22 aprile 2026 la prima assoluta di "Canti del resistere. Storie di donne in lotta". Lo spettacolo celebra la memoria delle donne nella Resistenza italiana. L'evento si inserisce nelle celebrazioni del 25 aprile, simbolo della Liberazione nazionale, offrendo una riflessione storica.

Con narrazione corale, attrici, musiciste e testimoni raccontano il ruolo attivo delle donne: staffette, organizzazione clandestina, sostegno ai combattenti. Un affresco vivido dell'esperienza femminile bellica, evidenziando coraggio e sacrificio.

Lo spettacolo restituisce voce a figure spesso dimenticate.

Il Teatro Municipale di Piacenza: Memoria e Cultura

La scelta del Teatro Municipale di Piacenza per la prima assoluta è significativa. L'istituzione ha ospitato spettacoli civili e storico-documentari. Il suo coinvolgimento permette al pubblico di confrontarsi con la storia nazionale, arricchendo il dibattito sulla memoria della Resistenza e il ruolo delle donne. L'evento rientra in iniziative del Comune di Piacenza per la Liberazione.

Durante la rappresentazione, il pubblico è invitato a una partecipazione emotiva, alternando parti recitate, canti corali e testimonianze dirette. Ciò rafforza il legame tra messaggio e funzione di memoria attiva e condivisa.

La cornice storica del teatro aggiunge un valore simbolico nella trasmissione della memoria collettiva.

Edificato tra il 1836 e il 1839 su progetto di Alessandro Sanquirico, il Teatro Municipale di Piacenza è tra i teatri storici più significativi dell'Emilia-Romagna. Ospita da quasi due secoli stagioni liriche, concertistiche e di prosa, riferimento per la cultura cittadina. Ha accolto grandi interpreti e sostenuto progetti dedicati alla memoria storica, inclusi spettacoli e rassegne su Resistenza, guerra e diritti civili.

La centralità di Piacenza nelle celebrazioni del 25 aprile è legata al ruolo attivo della città e del suo territorio nelle vicende della Liberazione. Questo contributo è documentato da un ricco patrimonio di testimonianze, conservate in archivi, musei e associazioni partigiane locali.

Il coinvolgimento del Teatro Municipale e della comunità teatrale locale evidenzia l'importanza di creare spazi di confronto e riflessione, collegando la scena artistica alla vita civile ed educativa della città.