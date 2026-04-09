A San Severo, Foggia, un'ex edicola abbandonata è stata trasformata nel 'teatro più piccolo del mondo'. L'iniziativa, ideata dal regista Francesco Gravino e dalla compagnia Teatro Foyer 97, offre uno spazio scenico intimo con soli sei posti. Il format innovativo propone spettacoli ogni quindici minuti, attirando centinaia di curiosi e puntando al Guinness dei Primati.

L'ispirazione per l'Edicola Teatro deriva dal celebre "Edicola Fiore" di Fiorello. Gravino ha sottolineato l'importanza della riqualificazione urbana, restituendo alla comunità uno spazio inutilizzato da circa sei anni.

Questo ambiente teatrale intimo riduce la distanza tra attori e pubblico a meno di un metro, con l'intento di portare il teatro in "luoghi non convenzionali".

Microteatro e inclusione

La compagnia Teatro Foyer 97, attiva da trent'anni e nota per esibirsi in luoghi non convenzionali, ha creato questa esperienza per la Giornata Internazionale del Teatro, il 27 marzo. Con la concessione gratuita dell'edicola e due settimane di allestimento, il microteatro ha preso vita. Propone ogni quindici minuti brevi rappresentazioni tratte da grandi classici e autori contemporanei come Goldoni, Euripide, Gaber e Cechov.

Il rapporto diretto tra attore e spettatore è centrale. Gravino ha evidenziato come queste iniziative "avvicinino le persone al mondo del teatro", rendendolo accessibile a chi non potrebbe permetterselo.

L'idea è di "proporre delle microstorie per un micro teatro", riportando il legame con il pubblico all'essenza della loro attività.

Un modello replicabile per la cultura urbana

L'esperienza dell'Edicola Teatro a San Severo è un modello replicabile, destinato a essere esportato oltre la Puglia. Gravino ha espresso sorpresa per l'entusiasmo generato. Il vantaggio è la sua essenzialità: non richiede amplificazioni o prove tecniche, concentrandosi sull'interazione tra attore e spettatore, "il senso stesso del teatro". Il filo conduttore tra ogni forma di teatro, ha concluso Gravino, è la presenza del pubblico. Un QR Code sulla porta invita: "Attenzione. Questo QR Code trasforma i passanti in attori.

Scansiona solo se sei pronto", un invito audace al coinvolgimento attivo. L'edicola, da luogo di vendita di notizie, oggi "regala storie e sogni", contribuendo alla rivitalizzazione urbana. Il progetto unisce cultura, innovazione e partecipazione cittadina, delineando un nuovo approccio alla fruizione teatrale nei contesti urbani italiani.