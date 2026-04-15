Dal 18 aprile al 31 maggio 2026, Rai1 presenterà "Nel segno di Maria", una nuova e significativa serie di "A Sua Immagine - Le Ragioni della Speranza". Questo speciale appuntamento in sette puntate sarà interamente dedicato ai Santuari Mariani italiani, proponendosi come un itinerario che intreccia devozione popolare, preghiera, storia, arte e bellezza.

La conduzione del programma è affidata a monsignor Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, affiancato dallo storico dell’arte Tommaso Strinati.

Insieme, guideranno gli spettatori attraverso un percorso che prende il via dal cuore di Roma.

Il viaggio inizia con la chiesa di Santa Maria dell’Anima, un luogo di grande valore storico e spirituale, seppur meno noto, situato a breve distanza da Piazza Navona. L'itinerario proseguirà toccando alcune delle mete più emblematiche della fede mariana: dal celebre Santuario di Pompei (Napoli) al suggestivo Santuario della Madonna del Tindari (Messina), dalla maestosa Concattedrale di Santa Maria Assunta a Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) al sentito Santuario della Madonna dell’Aiuto a Catania, fino al mistico santuario di Santa Maria a Mare nelle Isole Tremiti, per concludersi infine al Santuario di Tirano (Sondrio).

Tra devozione e patrimonio artistico: le prime tappe del viaggio

Ogni episodio della serie "Nel segno di Maria" approfondirà un aspetto specifico della spiritualità mariana, mettendo in luce la ricchezza artistica e la profondità storica dei luoghi visitati. La chiesa di Santa Maria dell’Anima a Roma, protagonista della puntata inaugurale, fu fondata nel XIV secolo per accogliere i pellegrini di lingua tedesca e custodisce un inestimabile patrimonio, tra cui una pala di Giulio Romano raffigurante la Sacra Famiglia e la tomba di papa Adriano VI, l'unico pontefice olandese.

A Pompei, la narrazione si concentrerà sul ruolo preminente del Santuario nella devozione al Santo Rosario e sul significato profondo della Supplica alla Madonna, una preghiera recitata tradizionalmente l’8 maggio, data che commemora l'anniversario della posa della prima pietra dell'edificio sacro.

Il Santuario della Madonna del Tindari, posizionato scenograficamente su un promontorio a picco sul Mar Tirreno, è avvolto da un'antica devozione e da leggende che ne arricchiscono il fascino culturale e paesaggistico.

La Concattedrale di Santa Maria Assunta a Montalto delle Marche, edificata alla fine del XVI secolo e legata alla figura di papa Sisto V, fu elevata al rango di basilica minore nel 1965 da papa Paolo VI. A Catania, l'attenzione sarà rivolta sia alla vibrante tradizione mariana sia al profondo legame con il culto di Sant’Agata, attraverso la visita al Santuario della Madonna dell’Aiuto e a una fedele copia della Santa Casa di Maria, custodita a Loreto.

Le ultime destinazioni: Isole Tremiti e Tirano

Proseguendo verso il versante adriatico, la sesta puntata condurrà gli spettatori all’abbazia protoromanica di Santa Maria a Mare, situata sull’isola di San Nicola, nell’arcipelago delle Tremiti. Questo luogo sacro rappresenta un mirabile esempio di sintesi architettonica, dove si incontrano influenze mediterranee, bizantine e nordoccidentali. Il viaggio mariano si concluderà con la settima e ultima puntata al Santuario di Tirano, in provincia di Sondrio. Questo santuario è celebre per l'apparizione della Vergine Maria al beato Mario Homodei, avvenuta il 29 settembre 1504, giorno della festa di San Michele. Secondo la tradizione, la Madonna esortò alla costruzione di un tempio, promettendo salute spirituale e corporale a tutti coloro che l'avessero invocata.

Il format televisivo, arricchito dal prezioso contributo di uno storico dell'arte in ogni tappa, si propone di offrire una prospettiva multidisciplinare sulle ragioni della spiritualità popolare e sulle inestimabili peculiarità artistiche e architettoniche custodite nei santuari italiani. La serie "Nel segno di Maria" si configura così come un'opportunità unica per esplorare le storie, le opere e le architetture che disegnano il panorama dei luoghi mariani più significativi del paese, configurandosi come un profondo viaggio nella memoria, nella fede e nell'identità culturale nazionale.