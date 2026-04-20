La straordinaria carriera degli Abba, uno dei gruppi pop più influenti degli anni Settanta, è protagonista del documentario "Abba – 50 anni di musica". La produzione, in due episodi, sarà trasmessa su Sky Arte il 22 aprile alle 21.15, disponibile anche in streaming su Now e on demand. Il lavoro ripercorre la storia del celebre quartetto svedese – Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog e Anni-Frid "Frida" Lyngstad – dalla vittoria all’Eurovision Song Contest del 1974 con "Waterloo" fino alla loro consacrazione come fenomeno musicale globale.

Il documentario si avvale di testimonianze dirette e di archivi rari e inediti. Le vicende narrate illustrano l’ascesa degli Abba nelle classifiche di Europa, Australia e Regno Unito, evidenziando anche la complessa sfida per il mercato americano. Attenzione è dedicata alle dinamiche interne al gruppo e al rapporto, spesso controverso, con i media, che inizialmente giudicarono le loro canzoni "poco impegnate". Tra le hit che hanno segnato la loro storia figurano "Knowing Me, Knowing You", "Take a Chance on Me", "Fernando" e "Mamma Mia".

Successi e difficoltà: il percorso degli Abba

Il primo episodio segue gli Abba dalle affermazioni all’Eurovision alla dominazione delle classifiche europee. Esplora il difficile rapporto con il Regno Unito, caratterizzato dalla reticenza delle radio e dalla persistente attenzione della stampa su Agnetha Fältskog.

Il tour australiano scatenò una "Abba-mania", seguita da reazione negativa dei media e un calo nelle classifiche. L'arrivo del punk sembrò minacciare la loro popolarità, ma la band riuscì a conquistare fan inaspettati, persino tra i Sex Pistols.

Il secondo episodio si concentra sugli sforzi per sfondare negli Stati Uniti. Affronta crisi personali: la fine del matrimonio tra Björn e Agnetha, sotto la pressione mediatica. L’uscita di "Voulez-vous" coincise con il movimento "Disco Sucks", in un momento sfortunato. Nonostante le difficoltà, la band dimostrò resilienza, culminando con sei sold-out a Wembley e la pubblicazione di "The Winner Takes It All", una delle loro canzoni più iconiche.

L'eredità globale degli Abba

Dal loro esordio, gli Abba hanno venduto oltre 400 milioni di album in tutto il mondo. Nel 2010, la band è stata inserita nella Rock’n’Roll Hall of Fame, e nel 2015, "Dancing Queen" è stata aggiunta alla Grammy Hall of Fame. Tali riconoscimenti attestano la duratura influenza del fenomeno Abba. La loro musica ha inciso profondamente sul pop e sull’immaginario collettivo internazionale dagli anni Settanta. Il documentario valorizza questo patrimonio con archivi, narrazioni personali e inediti, mostrando la forza innovativa e l'influenza duratura del gruppo svedese.

Sky Arte propone questo documentario nella programmazione primaverile, affiancandolo ad altri titoli di arte e musica. L'iniziativa conferma l’attenzione del canale per i grandi fenomeni culturali, offrendo una lettura approfondita di una delle storie musicali più longeve e significative del nostro tempo.