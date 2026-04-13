Ivan Basso, due volte vincitore del Giro d’Italia, si cimenta in una nuova sfida editoriale con il libro “Accendi la mente. 21 strategie per allenare i pensieri e vincere ogni sfida”. Scritto a quattro mani con Michele Grotto, il volume è in uscita il 15 aprile per Bompiani, con 288 pagine e un costo di 18 euro. L’opera si apre con una celebre massima di Aristotele: “Noi siamo quello che facciamo ripetutamente. L’eccellenza, dunque, non è un atto ma un’abitudine”. Questa citazione sintetizza il cuore del libro, che si propone come un vero e proprio “kit mentale” per non subire il cambiamento, ma abbracciarlo e gestirlo attivamente, trasformandolo in una parte integrante della vita quotidiana e superando le resistenze iniziali.

Il testo illustra una dinamica comune alle sfide esistenziali, paragonandola all’esperienza di imparare ad andare in bicicletta: “Prima di trovare l’equilibrio, dobbiamo attraversare il disequilibrio. La caduta, a ben vedere, era inevitabile. Non perché tu fossi incapace, goffo o distratto. Ma perché andare in bicicletta, per la mente umana, è un gesto che all’inizio appare totalmente contro natura”. Da questo esempio concreto, gli autori derivano strategie applicabili a diverse situazioni della vita, dai momenti delicati ai cambiamenti lavorativi, dalle decisioni importanti alle trasformazioni personali, enfatizzando la costanza e il metodo rispetto ai semplici slogan motivazionali. Michele Grotto, consulente e formatore esperto in “architettura delle scelte”, contribuisce con le più avanzate acquisizioni delle neuroscienze applicate, mentre Ivan Basso offre la prospettiva di uno sportivo che ha fatto della disciplina e della spinta al limite una vera e propria mentalità vincente.

Struttura e Contenuti di “Accendi la mente”

Il volume si articola in tre sezioni principali. La prima è dedicata all’analisi dei più “letali e pericolosi sabotatori interni”, alle emozioni quotidiane e alla decostruzione dei falsi miti più comuni nel mondo del miglioramento personale. La seconda parte presenta un “giro della mente in ventuno tappe”, ovvero una serie di strategie cognitive pensate per agire in modo più efficace sui propri schemi mentali e comportamentali. L’ultima sezione si concentra sul riconoscimento e lo sviluppo delle risorse del cervello, proponendo “trenta microabitudini” pratiche per affrontare le trappole mentali, gestire lo stress, controllare le emozioni e migliorare sia la produttività che la presenza mentale.

Gli autori ribadiscono che l’eccellenza non è un atto isolato, ma il risultato di un costante allenamento mentale e di abitudini consolidate nel tempo.

Il libro si distingue dalle pubblicazioni puramente motivazionali, focalizzandosi non sulla sola forza di volontà, ma su un metodo sistematico che integra teoria e pratica. Attraverso strumenti concreti, riflessioni profonde e storie personali, il lettore è guidato a costruire il cambiamento dall’interno, trasformando il proprio modo di pensare e agire nella quotidianità.

L’incontro tra sport e neuroscienze

L’esperienza di Ivan Basso, noto per le sue imprese sportive e le due vittorie al Giro d’Italia, si fonde con la visione di Michele Grotto, che incrocia psicologia, neuroscienze e formazione.

Questo incontro genera una prospettiva unica: da un lato, la disciplina dello sport di alto livello e la capacità di spingere corpo e mente ai limiti; dall’altro, le più recenti scoperte su come il cervello plasma le decisioni. Entrambi gli autori evidenziano come la trasformazione personale non sia legata a obiettivi irraggiungibili, ma alla progettazione consapevole di un “ecosistema mentale” in cui abitudini e pensiero si rafforzano reciprocamente. Il libro si rivolge così non solo agli sportivi, ma a chiunque desideri rendere il cambiamento una parte integrante della propria crescita, attraverso una pratica quotidiana fondata su metodo, esercizio e consapevolezza per vincere ogni sfida.