È venuto a mancare all’età di settantasette anni Luis Puenzo, il celebre regista argentino internazionalmente riconosciuto per il suo capolavoro “La storia ufficiale”. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa il 21 aprile 2026, lasciando un vuoto significativo nel panorama cinematografico mondiale. Puenzo si era guadagnato un posto di rilievo dirigendo nel 1985 il primo film argentino a vincere il premio Oscar come Miglior film straniero, un traguardo storico che ha segnato profondamente il cinema sudamericano.

Tra le sue opere più emblematiche, “La storia ufficiale” ha avuto il merito di portare per la prima volta nella storia dell'Argentina una statuetta dell’Academy.

Il film affrontava con straordinario rigore la delicata tematica dei desaparecidos durante il periodo della dittatura militare argentina, configurandosi come un potente atto di denuncia e memoria. In una delle sue ultime interviste, Puenzo aveva espresso con forza la sua motivazione, dichiarando: “Non avrei potuto raccontare una storia diversa, dopo quanto era successo nel mio paese”.

L'impatto internazionale e il percorso artistico

Oltre al prestigioso Oscar, “La storia ufficiale” fu insignito anche del Golden Globe e del BAFTA come Miglior film straniero, consolidando la sua risonanza globale. Quest'opera pionieristica aprì la strada al nuovo cinema argentino sulla scena internazionale, stimolando un ampio dibattito e accrescendo la consapevolezza sulle drammatiche conseguenze della repressione militare.

Puenzo proseguì la sua illustre carriera con film di notevole spessore come “Il risveglio dei sensi” (1989), “Il bambino dell’albergo” (1992) e “La peste” (1992), opere che cementarono il suo ruolo tra le figure di riferimento della regia in America Latina. Numerose personalità del mondo del cinema argentino hanno espresso il loro profondo cordoglio per la scomparsa del regista, sottolineando unanimemente il valore civile delle sue opere e la sua incrollabile dedizione all’impegno etico e sociale.

Biografia e l'eredità di un cineasta impegnato

Luis Puenzo era nato a Buenos Aires nel 1946. Dopo aver completato una formazione umanistica, si era dedicato al cinema, esplorando sia il genere documentaristico che quello di finzione.

Nel corso della sua carriera, aveva sviluppato uno stile personale distintivo, caratterizzato da una profonda attenzione ai temi della memoria storica e dell’identità nazionale. La narrazione di “La storia ufficiale” rappresentò un vero e proprio spartiacque nella rappresentazione del trauma collettivo argentino, affrontando con sensibilità la tragedia delle famiglie dei desaparecidos e interrogando il ruolo della società civile di fronte a tali atrocità. Nel corso degli anni, Puenzo aveva ricevuto numerosi premi e riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale, contribuendo attivamente anche come produttore e sceneggiatore a diversi progetti cinematografici di rilievo.

La scomparsa di Luis Puenzo lascia un vuoto profondo non solo nel cinema mondiale, ma anche nell’ambito dell’impegno civile a favore della memoria delle vittime della dittatura argentina, un’eredità che continuerà a ispirare e a far riflettere.