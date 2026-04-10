È scomparso all'età di settantasette anni Mario Canale, regista, sceneggiatore e operatore culturale, la cui attività ha lasciato un segno indelebile nel panorama audiovisivo italiano. Profondamente legato a Cinecittà e all’Archivio Luce, Canale è ricordato per il Fondo Mario Canale, un patrimonio documentario unico. Nato a Ferrara nel 1948, fu autore di numerosi documentari sul cinema italiano, spesso con la compagna Annarosa Morri. La sua dedizione gli valse l'appellativo di “Erodoto del cinema italiano”, un enciclopedista del video capace di raccogliere le voci dell’arte e dell’industria cinematografica con uno sguardo acuto e instancabile.

Il Fondo Mario Canale custodisce circa cinquecento backstage e oltre duemila interviste video ai protagonisti del cinema dagli anni Ottanta a oggi, oltre a reportage dai principali festival cinematografici mondiali. Cinecittà ha sottolineato l'importanza del fondo per la conoscenza del cinema italiano degli ultimi quarant’anni, esprimendo tramite il presidente Antonio Saccone e l'amministratrice delegata Manuela Cacciamani “dolore e commozione profonda” per la sua scomparsa.

Il valore del Fondo Mario Canale

Questo straordinario archivio, frutto di oltre quarant’anni di attività e custodito presso l’Archivio Luce, si distingue per la sua ricchezza e varietà. Offre a studiosi, professionisti e appassionati una risorsa inestimabile per esplorare le trasformazioni del settore audiovisivo e le evoluzioni stilistiche del cinema italiano e mondiale.

Cinecittà e l’Archivio Luce hanno garantito accessibilità e valorizzazione di questo patrimonio, arricchito anche dalla collaborazione di Canale con Annarosa Morri.

L'eredità di un documentarista

L’attività di Mario Canale, iniziata negli anni Settanta, si concentrò sulla documentazione delle figure chiave del cinema nazionale. La sua ricerca instancabile ha permesso di intervistare decine di protagonisti, lasciando una traccia indelebile per la memoria collettiva. Il suo contributo ha consolidato la missione dell’Archivio Luce – ente pubblico di riferimento per la storia visiva d’Italia dal 1924 – offrendo una visione d’autore sulle dinamiche contemporanee. L’opera di Canale continuerà ad avere un impatto duraturo, rendendolo una figura fondamentale per la conservazione e la narrazione della storia recente del cinema italiano.